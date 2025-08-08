Novosti
Serije

Svi je znamo kao Viktoriju iz 'Zabranjene ljubavi', a danas slavi 64. rođendan: 'Zbog uloge zloće mrko su me gledali'

Sanja Vejnović, koja slavi 64. rođendan, mnogim generacijama je najpoznatija po ulozi Viktorije u 'Zabranjenoj ljubavi'

RTL.hr
08.08.2025 13:17

Jedna od najistaknutijih hrvatskih glumica Sanja Vejnović danas slavi 64. rođendan, a mnogim gledateljima je poznata po ulozi Viktorije u RTL-ovoj kultnoj seriji 'Zabranjena ljubav'. Često se nalazi na listama najatraktivnijih glumica u regiji te je 2012. godine bila na IMDb popisu najljepših glumica starijih od 40 godina. Sanja je aktivna na društvenim mrežama i dijeli svoje fotografije i pratitelji je često časte komplimentima.

Sanja Vejnović
Sanja Vejnović FOTO: Instagram

Sanja se prošle godine za RTL.hr osvrnula na svoju kultnu ulogu Viktorije u 'Zabranjenoj ljubavi'. Istaknula je kako isprva nije trebala biti dio glumačke postave nego je trebala pomoći u pronalasku glumaca za uloge. 

Sanja Vejnović
Sanja Vejnović FOTO: Instagram

"Ja sam prvotno radila casting za seriju. Nisam ja bila odabrana za Viktoriju, ja sam radila casting i onda me tijekom castinga stalno producentica gledala i govorila: 'Ti bi bila dobra Viktorija'. Ja sam stalno dovodila druge glumice za tu ulogu i na koncu nakon što smo sve pogledali, ona je rekla: 'Ne, ja i dalje mislim da bi ti bila najbolja Viktorija'", ispričala je glumica.

Komentirala je atmosferu na setu 'Zabranjene ljubavi'. "Jako smo bili uzbuđeni s obzirom da je to bila prva sapunica i da se nitko nije naučio na taj tempo rada, toliko sati dnevno svaki dan", rekla je Sanja.

Sanja Vejnović
Sanja Vejnović FOTO: RTL

Otkrila je i neke anegdote iz svog svakodnevnog života koje joj je priuštila uloga u 'Zabranjenoj ljubavi'. Naime, imala je zanimljive susrete s fanovima serije. "Glumila sam zloću i onda sam doživljavala da su me mrko gledali. Doživjela sam da se jednom jedno dijete rasplakalo kad me vidjelo na cesti i reklo: 'Viktorija' i onda je mama rekla: 'To je glumica'. I onda sam ja rekla: 'Dušo, to ja samo glumim, nisam ti ja takva'. I tako sam se ispričavala za njezinu zloću što valjda znači da sam je uvjerljivo glumila kad su me poistovjetili", rekla je glumica. 

