Svi je znamo kao Viktoriju iz 'Zabranjene ljubavi', a danas slavi 64. rođendan: 'Zbog uloge zloće mrko su me gledali'

Jedna od najistaknutijih hrvatskih glumica Sanja Vejnović danas slavi 64. rođendan, a mnogim gledateljima je poznata po ulozi Viktorije u RTL-ovoj kultnoj seriji 'Zabranjena ljubav' . Često se nalazi na listama najatraktivnijih glumica u regiji te je 2012. godine bila na IMDb popisu najljepših glumica starijih od 40 godina. Sanja je aktivna na društvenim mrežama i dijeli svoje fotografije i pratitelji je često časte komplimentima.

Sanja se prošle godine za RTL.hr osvrnula na svoju kultnu ulogu Viktorije u 'Zabranjenoj ljubavi'. Istaknula je kako isprva nije trebala biti dio glumačke postave nego je trebala pomoći u pronalasku glumaca za uloge.

"Ja sam prvotno radila casting za seriju. Nisam ja bila odabrana za Viktoriju, ja sam radila casting i onda me tijekom castinga stalno producentica gledala i govorila: 'Ti bi bila dobra Viktorija'. Ja sam stalno dovodila druge glumice za tu ulogu i na koncu nakon što smo sve pogledali, ona je rekla: 'Ne, ja i dalje mislim da bi ti bila najbolja Viktorija'", ispričala je glumica.

Komentirala je atmosferu na setu 'Zabranjene ljubavi'. "Jako smo bili uzbuđeni s obzirom da je to bila prva sapunica i da se nitko nije naučio na taj tempo rada, toliko sati dnevno svaki dan", rekla je Sanja.