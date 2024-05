Tajanstveni odnos carice Sisi i slavnog mađarskog premijera: Romantični odnos ili prijateljstvo?

Sisi je bila poznata po svojoj sklonosti izbjegavanju javnosti i političkog angažmana, no jedna iznimka bila je njezina povezanost s Mađarskom. Osjećala je duboku bliskost s mađarskim narodom i njihovom borbom za slobodu. Njezina predanost Mađarskoj bila je evidentna u njezinim putovanjima u zemlju te u podršci koju je pružala njezinoj autonomiji unutar Austro-Ugarske Monarhije. Divila se mađarskoj borbi za slobodu i radije boravila u Budimpešti nego u Beču.

Bili su optuživani da su imali tajnu vezu, ali to nikada nije bilo dokazano. Glasine su čak išle toliko daleko da su sugerirale da je Marie Valerie bila njegova kći, pošto je jedino njezino dijete koje je rođeno u Mađarskoj.

Carica je često putovala u Mađarsku, a jednom je tamo provela i više od pet tjedana. Tijekom svog boravka, imala je nekoliko prilika da se susretne s grofom, ali gotovo nikada nisu bili sami.

Carica i Andrássy nisu mogli provesti vrijeme u privatnosti zbog stroge dvorske etikete. Postoje indirektni dokazi o tome da je Sisi, 1872. godine, putovala iz palače Gödöll do stanice u kočiji s Andrássyjem. Putovanje je trajalo samo nekoliko minuta, ali Sisi je to zadržala u svojem sjećanju kao uzbudljivu tajnu, pa je to moralo biti jedini put kada su bili sami.

Iako mnogi izvori tvrde kako između Sisi i Andrássyja nije bilo romantičnog odnosa, postoje zapisi u kojima se tvrdi da su carica i Andrássy razmjenjivali pisma. Pisma koja je Andrássy slao nikada nisu bila adresirana na caricu, već na Idu Ferenczy, njezinu pratilju. Kod Andrássya nikada nisu pronađena Sisina pisma, pa se tvrdi kako ih je uništio.