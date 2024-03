Tko je karizmatični Ibrahim iz serije 'Cijena strasti'? S 18 godina doživio je veliku tragediju koja mu je promijenila život

Ibrahimov put od modela do glumca započeo je 2008. godine i to susretom s poznatim turskim filmskim producentom Osmanom Sinavom. Taj neplanirani susret označio je početak Ibrahimove glumačke karijere i to ulogom u seriji Pars: Narkoterör'. Osman Sinav pružio mu je priliku da se pokaže u svijetu glume, a Ibrahim ju je iskoristio na najbolji mogući način.

Od trenutka kada je stupio na glumačku scenu, Ibrahim Çelikkol osvojio je srca publike širom Turske i šire. Njegova karizma, šarm i izvanredan talent prepoznati su u raznim ulogama koje je odigrao tijekom svoje karijere. Istaknuo se kao izuzetno raznolik i talentiran glumac te je stoga visoko cijenjen od strane mnogih producenata i redatelja te ga nazivaju "prirodnim glumcem".

Njegov glumački talent prepoznat je 2012. godine ulogom u blockbuster filmu Pad Carigrada' (Fetih 1453'). Film je bio četvrti najgledaniji film u turskoj povijesti. Svoje zapažene uloge također je ostvario u popularnim turskim dramskim serijama kao što su My Home My Destiny', Milost', Iffet', Kazna', Cijena spasa', a također je oduševio publiku svojom izvedbom u seriji Ku Uçuu' (As the Crow Flies').

Ljubavni život

Ibrahim Çelikkol vjenčao se s poznatom arhitekticom Mihre Mutlu 2017. godine. Par je dobio sina po imenu Ali, no njihov brak okončan je razvodom 2022., nakon pet godina braka. Prije toga, Ibrahim je bio u ozbiljnoj vezi s poznatom turskom glumicom Sinem Kobal. Također, bio je romantično povezan s turskom glumicom Deniz Akr od 2011. do 2013. godine, a kratko je izlazio i s turskom pjevačicom Tubom Ekinci.

Šarmantni turski glumac ne samo da osvaja srca publike svojim izvanrednim glumačkim vještinama, već je i čovjek s velikim srcem. Tijekom požara koji su zahvatili zapadnu i južnu obalu Turske 2021. godine, Ibrahim Çelikkol dobrovoljno je napustio svoje obaveze, obitelj i grad kako bi se pridružio lokalnom stanovništvu i vatrogascima u gašenju požara.

