Tko je Miloš Timotijević? Omiljeni negativac regionalnih serija ujedno je i tiha patnja mnogih žena, a vješto skriva privatnost

Njegova iznimna glumačka vještina potvrđena je i ulogama u međunarodnim filmskim projektima. Godine 2011., dobio je priznanje za svoj rad ulogom u filmu U zemlji krvi i meda', redateljice Angeline Jolie. Nastavljajući svoj međunarodni uspjeh, istaknuo se i ulogom u britanskom hororu Černobilski dnevnici' 2012. godine, te je 2014. glumio u filmu The November Man', gdje je glavnu ulogu tumačio Pierce Brosnan. Unatoč impresivnoj filmskoj karijeri, Timotijević i dalje aktivno sudjeluje na kazališnim daskama, ostavljajući neizbrisiv trag u svijetu glume.

"Živim malo tamo, malo ovdje. I dalje je Beograd moj grad, moja karijera i život su ovdje, a imam sada i drugu stranu života koja je tamo. Snalazim se. Sreća pa ima direktan let. To olakšava stvar u našoj situaciji. Lijepo je tamo i ovdje, ne može se uspoređivati život, ali slično se živi. Lisabon je zanimljiv, ima svoj tempo", rekao je proslavljeni glumac za srpske medije.

"Te scene za mene nisu ništa strašno, strašno mi je to što se digla tolika pompa zbog jednog gej poljupca. To je dokaz koliko smo mi mala i primitivna sredina u kojoj ljudi ne razumiju što je gluma i uloga. Ali me još više zabrinjava što vidim da je Srbiji mnogo teže palo što je Stupar gej nego što je korumpirani policajac ", kazao je Timotijević za srpske medije.

Miloša Timotijevića često su proglašavali jednim od najprivlačnijih muškaraca na srpskoj javnoj sceni. "Niti mi godi niti me opterećuje. To je nešto na što ne mogu, niti želim na bilo koji način utjecati", komentirao je Miloš.

Uživajte u vrhunskim regionalnim hitovima s nezaboravnim nastupima Miloša Timotijevića, dostupnim isključivo na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'HELL'S KITCHEN HRVATSKA':