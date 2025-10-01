Top 5 najboljih citata Rachel Green iz hit serije 'Prijatelji'

'Prijatelji' su serija koja je obilježila brojne generacije, a na RTL2 gledajte duplu epizodu ovog popularnog sitcoma na u 21.20 sati svakim danom

'Prijatelji' nisu samo serija, već kultni fenomen koji je zauvijek obilježio TV povijest. Iako je komedija temeljena na svakodnevnim situacijama u životima šest prijatelja, upravo su likovi dali dušu cijeloj priči. Među je njima Rachel Green, koju je briljantno utjelovila Jennifer Aniston. Kroz njezinu transformaciju od razmažene djevojke bogatih roditelja do samosvjesne žene koja je naučila samostalno, Rachel je postala simbol za sve one koji su u potrazi za vlastitim putem. Ovo je pet najboljih citata Rachel Green. "Cijeli život mi svi govore: 'Ti si cipela! Ti si cipela! Ti si cipela!' A što ako ja ne želim biti cipela? Što ako želim biti torba ili šešir?" Pilot epizoda 'Prijatelja' donijela je slavan ulazak Rachel Green. Dok su ostali prijatelji sjedili u Central Perku i razgovarali, Rachel se iznenada pojavila u vjenčanici. Otkrilo se da je, nakon što se distancirala od Monice, Rachel konačno pukla i ostavila zaručnika pred oltarom. Tada je bez razmišljala odlučila potražiti Monicu.

icon-expand Rachel i Ross FOTO: www.profimedia.hr

Rachel se tada suočavala s velikom životnom promjenom. Tijekom razgovora s ocem o tome zašto je ostavila Barryja, rekla je: "Cijeli život mi svi govore: 'Ti si cipela! Ti si cipela! Ti si cipela!' A što ako ja ne želim biti cipela? Što ako želim biti torba ili šešir?" Metafora je smiješna, ali ovaj citat također otkriva zašto je Rachel preokrenula cijeli svoj život i kako se osjećala da nikada nije pripadala. "Svi koje poznajem ili se žene, ili su trudni, ili napreduju na poslu, a ja donosim kavu! Koja uopće nije ni za mene!" Kada je Rachel napustila stari život kako bi postala financijski neovisna, to je bio veliki prilagodbeni izazov. Tijekom prve sezone, Rachel je prvi put živjela kao odrasla osoba, radila u kafiću i živjela s Monicom. To ju je navelo da preispituje vlastiti život. Nakon susreta sa starim prijateljima, Rachel je počela sumnjati u svoje životne odluke.

icon-expand Prijatelji FOTO: RTL

"Ukrašavaš tatin ured i sada si dekoratorica? Ok, jučer sam bio u zoološkom; sada sam koala." U kasnijim sezonama, Rachel je izgubila naivnost i postala, na neki način, ciničnija i sarkastičnija. To je dovelo do smiješnih trenutaka, kao kada su je posjetile sestre. U epizodi devete sezone, Rachel se suočila s nenajavljenim dolaskom najmlađe sestre, Amy, i nije bila oduševljena. Amy je pokušala uvjeriti Rachel da joj život ide dobro, no Rachel je bila skeptična. Nakon što je Amy rekla da je sada dekoratorica, Rachel je duhovito uzvratila: "Ukrašavaš tatin ured i sada si dekoratorica? Ok, jučer sam bio u zoološkom; sada sam koala." "Smetalo mi je kad je spavao s drugim ljudima." Prekid Rossa i Rachel u trećoj sezoni bio je važan preokret za seriju, donoseći novu razinu napetosti u grupu prijatelja. Taj prekid promijenio je Rachel kao lik i njezinu ulogu u seriji, dajući joj ciničniju perspektivu i duhovite dosjetke u kasnijim sezonama. Sam prekid bio je vrlo tužan.

icon-expand Jennifer Aniston FOTO: Profimedia

U kasnijim sezonama, Rachel se mogla šaliti o tome i zadirkivati Rossa zbog prevare. U petoj sezoni, Chandler je bio zabrinut zbog Monicinog flertanja s drugim muškarcima. Kada ju je Chandler upitao je li joj smetalo što je Ross flertao s drugim ljudima dok su bili u vezi, Rachel je duhovito odgovorila: "Ne, to mi nije smetalo. Smetalo mi je kad je spavao s drugim ljudima." "Ništa od nevjerojatnih stvari koje su mi se dogodile u posljednjih 10 godina ne bi se dogodile da nije bilo tebe." Veza Rachel i Rossa bila je popularna, ali njezina najvažnija veza u grupi bila je s Monicom. Kada se Rachel pojavila u prvoj epizoda, ona i Monica nisu bile prijateljice nakon što se Rachel udaljila od Monice. Monica je ipak oprostila bivšoj najboljoj prijateljici i dopustila joj da živi s njom.

icon-expand Jennifer Aniston FOTO: Profimedia

Prijateljstvo Rachel i Monice uvijek je bilo posebno, čak i nakon što nisu više živjele zajedno. Kada se Rachel pripremala za odlazak u Pariz prema kraju 10. sezone, podijelila je emotivno zbogom s Monicom: "Ništa od nevjerojatnih stvari koje su mi se dogodile u posljednjih 10 godina ne bi se dogodile da nije bilo tebe." Bio je to prekrasan trenutak u kojem je Rachel pokazala zahvalnost svojoj najboljoj prijateljici. Duplu epizodu 'Prijatelja' gledajte na RTL2 svakim danom od 21.20!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'SJENA PROŠLOSTI':