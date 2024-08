Turska glumica godinama trpi kritike na račun svog izgleda, čak i nakon velike transformacije!

Hande Ercel proslavila se ulogom u hit-seriji 'Miriše na ljubav' koju možete gledati na platformi Voyo te joj je uloga Ede donijela svjetsku slavu. No turska glumica bila je ranije poznata tamošnjoj javnosti zahvaljujući serije 'Djevojke Sunca' iz 2013. u kojoj je utjelovila Selin. Ipak, to razdoblje je bilo i teško za Hande jer je trpjela kritike na račun svog izgleda. Dio javnosti je komentirao da ima previše kilograma, ali ona se na to nije obazirala i fokusirala se na snimanje serije koja je bila jako popularna među gledateljima.