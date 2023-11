Turska ljepotica nema sreće u ljubavi: Jedan je ostavio zbog prijateljice, drugi javno varao

Prije glume bavila se manekenstvom. Bila je Miss Turske 2000. godine, no vlada joj je zabranila odlazak na finalni izbor jer se održavao na Cipru u grčkom dijelu grada Nikozije. Nakon tog neko je vrijeme radila kao model u Turskoj i Parizu, gdje je živjela dvije godine.

Diplomirala je na Odsjeku za arheologiju Sveučilišta u Istanbulu. Prvu ulogu je odigrala u seriji 'Sumrak' (Alacakaranlik) 2003. godine. U'Sulejmanu Veličanstvenom' utjelovila je zanosnu Firuze koja je svojom ljepotom očarala sultana i uništila Hurem, a najpoznatija je po hit-seriji 'Ezel' u kojoj je glumila Ejšan.

Dok joj je u karijeri sve išlo prema planu, Cansu nije imala sreće u ljubavi. Glumica je 2009. trebala udati za turskog komičara Cema Yilmaza, ali on se zaljubio u njezinu prijateljicu kojom se na kraju oženio i dobili su dijete. Kad mu se brak raspao, htio se vratiti Cansu, no ona je to odbila. "Plakala sam danima zbog toga. Bila sam povrijeđena i izdana", ispričala je glumica.