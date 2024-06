Udala se najveća ljubav turskog zavodnika Cana Yamana: Slavna Diletta Leotta rekla 'da'!

Zvijezda serije 'Viola boje mora' koju možete gledati na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka u 21.15, Can Yaman, jedan je od najpopularnijih turskih glumaca, ali i među najtajnovitijima. Ne otkriva detalje svog privatnog života i povezivalo ga se s nizom ljepoticama, a najviše pozornosti je privukla njegova veza s talijanskom sportskom novinarkom Dilettom Leottom.

No, ljubav je pukla, a nedugo nakon Diletta je upoznala njemačkog noogmetaša Lorisa Kariusa za kojeg se sada i udala, a s njime ima i kćer Ariu. "Ono što sam oduvijek željela", napisala je Diletta u opisu fotografije, a to je također imala ispisano na vjenčanici.

Podsjetimo, veza Dillete Leotte i Cana Yamana započela je nedugo nakon što je Can stigao u Italiju zbog snimanja serije 'Sandokan', a navodno su se upoznali dok su boravili u istom hotelu u Rimu. Neki su tvrdili da je njihova veza medijski trik upravo zbog promocije serije, no nekoliko izvora bliskih paru je reklo da su zaista skupa.

Nakon šuškanja o njima Can je na Instagramu podijelio fotografiju na kojoj su on i Diletta pozirali nasmijani u streljani. 'Opasan par', poručio je na talijanskom jeziku. Mnogi su to protumačili kao potvrdu veze.