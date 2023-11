'Viola boje mora': turski Jason Momoa i bivša miss Italije u vrtlogu strasti!

Modna novinarka Viola Vitale (Francesca Chillemi) seli se iz Pariza u svoj rodni grad Palermo u potragu za ocem kojeg nikad nije upoznala. Zaposli se na web portalu, a njezino područje interesa postaju teme vezane za kriminal pa upoznaje inspektora Francesca Demira (Can Yaman). Demir je iznimno uspješan u svom poslu, no karakterno je potpuna suprotnost Violi pa u početku njihova suradnja nije najsretnija. Ipak, s vremenom se počinju nadopunjavati, dijelom zato što Viola može računati na svoj poseban dar, neuropsihološki fenomen - sinesteziju, što znači da povezuje emocije s bojama. Kad Viola pogleda neku osobu, vidi boju koju ona predstavlja, što joj omogućuje da pročita njezine najdublje skrivene osjećaje: strah, radost, bol..., a s vremenom razvija sposobnost da shvati pravi način razmišljanja ljudi koje susreće. No osim sinestezije, Viola čuva još veću tajnu, koja se odnosi na njezin pravi razlog povratka u Palermo...