Voyo donosi nagrađivanu seriju o omiljenoj austrijskoj carici i ugarsko-hrvatskoj kraljici - Sisi!

Serija je premijerno prikazana u Cannesu, a glumci su bili jako uzbuđeni zbog toga. Dominique je objasnila kako je zbog raskošne Sisine kose morala nositi golemu periku, što nije bilo lako kao što se čini na prvu jer bi zbog količine kose imala glavobolje, a i prekrasni kostimi nisu bili tako jednostavni za nošenje. Morala sam se naviknuti na haljine, naučiti se kretati jer su uske, teške i ne možete pravilno disati u njima. Ali upravo je tako bilo tada, i to mi je bilo najuzbudljivije", rekla je Dominique dok Jannik nije imao takvih problema jer njegova uniforma nije bila teška tridesetak kilograma! Ipak, to nam je pomoglo da lakše uđemo u naše likove", objasnio je glumac koji se nosio s nešto drukčijim izazovima. Intenzivno sam učio jahati i nakon samo dva mjeseca galopirao sam po latvijskim šumama, što je bilo prekrasno. Učio sam i mačevanje, kao i carski bonton. Pripreme za snimanje bile su intenzivne, a kad bismo stigli na set, bio je još pompozniji nego što smo mogli zamisliti."

Glumci ističi i da su svoje likove željeli interpretirati na malo 'humaniji' način. Trudili smo se drukčije prikazati princezin život i držali smo se nekih univerzalnih problema. Pričamo priču o mladoj djevojci koja se iznenada seli s imanja svog oca, dvorca Possenhofen, u palaču u Beču. I odjednom se nađe u zlatnom kavezu!" rekla je Dominique, a Jannik nastavio: Također pričamo o caru koji ne sjedi samo u uredu i dogovara sastanke, nego je u vojsci od svoje šeste godine, imenovan carem Austrije i Ugarske s osamnaest i koji ratuje! Pokazujemo koliko je to bilo psihički zahtjevno jer uz sve to, pokušava ugoditi svojoj majci te dobro upoznati svoju suprugu zato što to prije braka nije bilo moguće. Željeli smo prikazati Franza potpuno drukčijeg od onog iz pedesetih godina. Pričamo priču i o njegovoj mračnoj strani te mladoj ženi koja nema baš tako sretan brak." Jannik otkriva i koliko je neizmjerno sretan što je dobio priliku utjeloviti baš Franza. To je ostvarenje mojih snova jer sam uvijek želio biti princ, a i kao mali gledao sam filmove i mjuzikl o Sisi. Mjuzikl je imao primjeru u godini kad sam rođen i otad sam ga gledao puno puta, pa mogu reći da imam posebnu vezu s Elizabetom."

