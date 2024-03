Zanimljivosti o seriji 'Chicago u plamenu': Vatrogasna postaja je postala turistička atrakcija!

Vatrogasni heroji na setu

Da bi se postigla što veća autentičnost, produkcija često koristi prave vatrogasce kao statiste u seriji. Oni donose vlastitu opremu i sudjeluju u snimanju raznih scena, što dodaje vjerodostojnost svakoj epizodi. Osim toga, često se oslanjaju na savjete i iskustva pravih vatrogasaca, kako bi se prikazala realnost vatrogasnog života i posla. Jedan od takvih vatrogasnih savjetnika je i Anthony Ferraris, koji osim što je vrijedan na ekranu, u stvarnom je životu i vatrogasac te često daje vrijedne savjete produkciji.

Scena koja je bila previše stvarna

Serija je poznata po tome što se trudi biti što preciznija u prikazivanju stvarnih situacija, ali ponekad to može dovesti do neočekivanih događaja. U studenom 2012. lokalna televizijska postaja prenijela je svojim gledateljima vijest o padu zrakoplova u gradu, prikazujući uživo snimke nesreće. No kasnije im je rečeno da je to zapravo bio set za ključnu scenu u epizodi ''Chicaga u plamenu' koja je trebala biti snimljena.