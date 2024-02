Zbog scene iz serije bili su uvjereni da se dogodila nesreća: Jeste li ovo znali o 'Chicagu u plamenu'?

Popularna serija 'Chicago u plamenu' prati profesionalne i privatne živote vatrogasaca i medicinskog osoblja vatrogasne postaje u Chicagu, tj. odjela Engine Co. 51, Truck Co. 81, Rescue Squad Co. 3 Ambulance 61. Nakon smrti vatrogasca Andrewa Dardena, lojalnost članova postrojbe podijeljena je između poručnika Matthewa Caseya (Jesse Spencer), koji vodi Truck Co. 81, i Kellyja Severidea (Taylor Kinney), zapovjednika Squada Co. 3., koji se međusobno optužuju za smrt dugogodišnjeg prijatelja i kolege. Novak u jedinci je Peter Mills (Charlie Barnett), koji je dodijeljen postrojbi Truck Co. 81. Mills je odlučio krenuti putem svog pokojnog oca unatoč negodovanju majke. Uz vatrogasce su bolničarke Gabriela Dawson (Monica Raymund) i Leslie Shay (Lauren German), jedine žene u vatrogasnoj postaji. Uz vodstvo šefa Wallacea Bodena (Eamonn Walker), članovi postrojbe svaki dan gledaju smrti u oči, čuvaju jedni druge te nastoje biti uz svoje kolege bez obzira što se dogodilo i koja je cijena spašavanja.

Glavne uloge u seriji 'Chicago u plamenu' tumače Jesse Spencer, Taylor Jack Kinney,Charlie Barrnett, Monica Raymund, Lauren Christine German, Kara Killmer Madison Burge, Eamonn Walker, David Eigenberg, Yuri Sardarov, Joe Misnoso i Teri Reeves, a ovo su neke zanimljivosti o snimanju.