Znate li ih sve? Ovo su najzanimljivije činjenice o popularnoj seriji Dr. House

Kultna medicinska drama donosi priču o genijalnom, ali ciničnom dijagnostičaru dr. Gregoryju Houseu (Hugh Laurie). Mizantrop, cinik, nekonformist i genij, House vodi tim vrhunskih liječnika u bolnici Princeton-Plainsboro u New Jerseyju. Serija 'Dr. House' istražuje izazove u medicini, etičke dileme i osobne borbe genijalnog liječnika, čiji nekonvencionalni pristup često izaziva sukobe, ali donosi rezultate. Uz prepoznatljiv humor i izvanredne glumačke izvedbe, 'Dr. House' postao je globalni hit, osvajajući publiku širom svijeta stoga donosimo nekoliko činjenica koje možda niste znali o seriji Dr. House.

U jednom trenutku House je bio najgledanija serija na svijetu

Godine 2008. – samo četiri godine nakon premijere – Dr. House je postao najgledanija TV serija na međunarodnoj razini u kategoriji fikcije. Te je godine 81,8 milijuna ljudi diljem svijeta pratilo dr. Gregoryja Housea.

Hugh Laurie nije bio prvi izbor producenata za glavnu ulogu

Ulogu mu je donijela njegova neobična audicijska snimka. Laurie je tada bio u Namibiji na snimanju filma 'Flight of the Phoenix' kada je sam snimio i improvizirao svoju audiciju. Kako bi izgledala uvjerljivije, snimio ju je u kupaonici hotela jer je, kako je rekao, "to bilo jedino mjesto s dovoljno svjetla".

Lik Housea temelji se na Sherlocku Holmesu

Autori su se pobrinuli da referenca na najpoznatijeg lika Sir Arthura Conana Doylea bude prisutna kroz cijelu seriju. Poput Holmesa, House živi na adresi 221B. Obojica su prikazani kao nadareni glazbenici: House svira klavir, Holmes violinu. Iako briljantni, obojica se bore s ovisnošću – House je poznat po svojoj ovisnosti o Vicodinu, dok je Holmes bio ovisan o morfiju i kokainu.

Mnogi su glazbenici gostovali u Dr. Houseu

Među brojnim gostujućim zvijezdama, Dave Matthews pojavio se u epizodi treće sezone "Half-Wit". To nije bila jedina poveznica između njega i serije – u dvije su epizode korištene njegove pjesme. "Some Devil" svira na kraju epizode "Love Hurts" iz prve sezone, a "You Might Die Trying" u petoj sezoni u epizodi "Not Cancer". Patrick Stump iz benda Fall Out Boy gostovao je u 17. epizodi osme sezone. Meat Loaf se pojavio u cameo ulozi 2009., a Brandy se pojavila već u prvoj sezoni.

Serija u početku nije trebala biti fokusirana na jednog liječnika

Prije premijere 2004., Fox je tražio vlastiti procedural kojim bi konkurirao NBC-jevoj franšizi 'Law & Order' i CBS-ovoj 'CSI'. "Što sam više radio na tome, to sam manje mogao napraviti dobar procedural, ali je lik sve više dobivao život", rekao je autor David Shore za Variety nakon što je 2009. emitirana 100. epizoda.

Serija se temelji na stvarnim medicinskim misterijima

Prema Shoreu, inspiraciju su mu bila dvojica medicinskih pisaca. Jedna je bila liječnica Lisa Sanders, koja je pisala kolumnu 'Diagnosis' za New York Times Magazine. Drugi je bio Berton Roueché, koji je tijekom 50 godina u The New Yorkeru pisao o neobičnim medicinskim slučajevima. Da se priča zatvori u krug, Sanders je kasnije postala i tehnička savjetnica serije.

Hugh Laurie postao je najgledaniji glavni glumac na televiziji

Budući da je tumačio Housea, Laurie je bio jedini glumac koji se pojavio u svakoj epizodi serije. Time je zaradio svjetski rekord kao najgledaniji glavni glumac na televiziji. Prema izvještajima, do 2010. njegova je plaća iznosila oko 280.000 eura po epizodi, što je bio ogroman skok u odnosu na prvu sezonu. No nije sve bilo lako – Laurie je za Radio Times ispričao da je morao zatamniti stakla na automobilu kako bi izbjegao fotografiranje obožavatelja. Priznao je i da je prestao odlaziti u trgovinu jer "nije mogao podnijeti da mu ljudi fotografiraju sadržaj košarice za kupnju". Za sve koji se žele prisjetiti dramatičnih, ali i humorističnih situacija slavnog doktora, popularna serija 'Dr. House' emitira se svakim danom na kanalu RTL2.

