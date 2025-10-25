Znate 'Mućke' napamet? Ove činjenice o seriji bi vas mogle iznenaditi

Možete li vjerovati da je prošlo više od četrdeset godina otkako je prikazana prva epizoda serije 'Mućke'? Posljednja epizoda popularnog BBC-jevog sitcoma emitirana je još 2003. godine, a otad su obožavatelji uživali u bezbrojnim reprizama, a šale i danas ne zastarijevaju.
Likovi Derek 'Del Boy' Trotter i njegov brat Rodney postali su sinonimi za britanski humor, zajedno s ostalim nezaboravnim likovima. Serija je za mnoge postala bezvremenska - generacije gledatelja smijale su se dogodovštinama ekipe iz Peckhama dok upadaju u nevolje, pokušavaju se obogatiti i zbijaju legendarne šale.
Zato smo sastavili popis zanimljivosti koje nećete pronaći u epizodama, ali bi ih svaki obožavatelj 'Mućki' trebao znati.
Prvotno radno ime serije bilo je "The Readies", što je žargon za novčanicu od 50 funti. Serija je mogla nositi i naslov "Big Brother", što je naposljetku postao naziv prve epizode.
John Sullivan ne samo da je napisao 'Mućke', nego i pjeva uvodnu i završnu pjesmu serije.
Svi volimo Triggera jer Rodneya uporno zove Dave, ali znate li njegovo pravo ime? Ono glasi Colin Ball.
Kada je prva epizoda prikazana 1981. godine, serija isprva nije bila pretjerano popularna. Tek s trećom sezonom nacija se potpuno zaljubila u obitelj Trotter.
Prije nego što se pridružio seriji, Buster Merryfield nije bio profesionalni glumac. Sudjelovao je u Drugom svjetskom ratu, a zatim imao dugogodišnju karijeru u bankarstvu sve do svoje 57. godine. Tada se počeo baviti amaterskim kazalištem i 1985. godine dobio ulogu Strica Alberta, čime je preko noći postao televizijska zvijezda.
Iako je radnja smještena u Peckham u južnom Londonu, većina scena snimana je u Bristolu i okolici.
Nezaboravni božićni specijali "Miami Twice" iz 1991. godine snimani su u pravoj mafijaškoj vili - navodno je to bila omiljena soba Al Caponea u hotelu Biltmore u Miamiju.
Nevjerojatnih 24,3 milijuna gledatelja pratilo je epizodu "Time On Our Hands" na Božić 1996. godine - što je i danas rekordna gledanost sitcom epizode u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Tijekom slavne scene s lusterom, David Jason i Nicholas Lyndhurst imali su samo jedan pokušaj da je izvedu, jer je luster koštao čak 6.000 funti. Da se ijedan od njih nasmijao u trenutku kad je luster pao, scena bi bila izgubljena - no, srećom, sve su odradili savršeno iz prvog pokušaja.
Poznati žuti Reliant Robin s natpisom Trotters Independent Traders postao je simbol serije, no nije bio jedini - tijekom snimanja korišteno je više od deset različitih trokolica Reliant Regal.