Serije

Znate 'Mućke' napamet? Ove činjenice o seriji bi vas mogle iznenaditi

RTL.hr
25.10.2025 16:00

Možete li vjerovati da je prošlo više od četrdeset godina otkako je prikazana prva epizoda serije 'Mućke'? Posljednja epizoda popularnog BBC-jevog sitcoma emitirana je još 2003. godine, a otad su obožavatelji uživali u bezbrojnim reprizama, a šale i danas ne zastarijevaju.

Likovi Derek 'Del Boy' Trotter i njegov brat Rodney postali su sinonimi za britanski humor, zajedno s ostalim nezaboravnim likovima. Serija je za mnoge postala bezvremenska - generacije gledatelja smijale su se dogodovštinama ekipe iz Peckhama dok upadaju u nevolje, pokušavaju se obogatiti i zbijaju legendarne šale.

Zato smo sastavili popis zanimljivosti koje nećete pronaći u epizodama, ali bi ih svaki obožavatelj 'Mućki' trebao znati.

Mućke
Mućke FOTO: RTL

Prvotno radno ime serije bilo je "The Readies", što je žargon za novčanicu od 50 funti. Serija je mogla nositi i naslov "Big Brother", što je naposljetku postao naziv prve epizode.

John Sullivan ne samo da je napisao 'Mućke', nego i pjeva uvodnu i završnu pjesmu serije.

Svi volimo Triggera jer Rodneya uporno zove Dave, ali znate li njegovo pravo ime? Ono glasi Colin Ball.

Mućke
Mućke FOTO: RTL

Kada je prva epizoda prikazana 1981. godine, serija isprva nije bila pretjerano popularna. Tek s trećom sezonom nacija se potpuno zaljubila u obitelj Trotter.

Prije nego što se pridružio seriji, Buster Merryfield nije bio profesionalni glumac. Sudjelovao je u Drugom svjetskom ratu, a zatim imao dugogodišnju karijeru u bankarstvu sve do svoje 57. godine. Tada se počeo baviti amaterskim kazalištem i 1985. godine dobio ulogu Strica Alberta, čime je preko noći postao televizijska zvijezda.

Iako je radnja smještena u Peckham u južnom Londonu, većina scena snimana je u Bristolu i okolici.

Boycie i Del Boy 'Mućke'
Boycie i Del Boy 'Mućke' FOTO: TWTR - onlyfoolsnews

Nezaboravni božićni specijali "Miami Twice" iz 1991. godine snimani su u pravoj mafijaškoj vili - navodno je to bila omiljena soba Al Caponea u hotelu Biltmore u Miamiju.

Nevjerojatnih 24,3 milijuna gledatelja pratilo je epizodu "Time On Our Hands" na Božić 1996. godine - što je i danas rekordna gledanost sitcom epizode u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Tijekom slavne scene s lusterom, David Jason i Nicholas Lyndhurst imali su samo jedan pokušaj da je izvedu, jer je luster koštao čak 6.000 funti. Da se ijedan od njih nasmijao u trenutku kad je luster pao, scena bi bila izgubljena - no, srećom, sve su odradili savršeno iz prvog pokušaja.

boycie mucke (thumbnail)
boycie mucke (thumbnail) FOTO: RTL

Poznati žuti Reliant Robin s natpisom Trotters Independent Traders postao je simbol serije, no nije bio jedini - tijekom snimanja korišteno je više od deset različitih trokolica Reliant Regal.

Bez filtera! Pet nezaboravnih citata genijalnog Dr. Housea

