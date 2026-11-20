Alina Boz jedna je od prepoznatljivih mladih zvijezda turske televizije, a njezin životni put gotovo je jednako zanimljiv kao i priče koje gledamo na malim ekranima. Glumica ruskih korijena, koja je publiku osvojila brojnim zapaženim ulogama, sada je u središtu pozornosti zahvaljujući seriji 'Bajka o vili', koju gledatelji mogu pratiti na platformi Voyo

Iako je danas mnogi doživljavaju kao jednu od omiljenih turskih glumica, Alina Boz zapravo je rođena u Rusiji. Na svijet je došla 14. lipnja 1998. godine u Moskvi, a njezina majka je Ruskinja, dok joj je otac turskog podrijetla. Kada je imala samo sedam godina, s obitelji se preselila u Istanbul, gdje je započelo novo poglavlje njezina života. Upravo je ondje naučila turski jezik i počela razvijati ljubav prema glumi.

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Još kao djevojčica pokazivala je zanimanje za umjetnost, ples i kazalište, a s vremenom je postalo jasno da njezina budućnost pripada glumačkom svijetu. Prve profesionalne korake napravila je 2013. godine, no pravi proboj uslijedio je zahvaljujući ulozi Hazal u popularnoj seriji 'Tuđi život'.

Uloge koje su joj donijele popularnost

Nakon prvih uspjeha, Alina je nastavila nizati televizijske projekte koji su joj donijeli sve veću prepoznatljivost. Njezin talent nije prošao nezapaženo ni među stručnjacima. Tijekom karijere osvojila je nekoliko priznanja, među kojima je i nagrada za zvijezdu u usponu na prestižnoj turskoj dodjeli Zlatni leptir.

icon-expand icon-close icon-close Alina Boz FOTO: Instagram

Ljubav izvan kamera: Svoje 'da' izgovorila poznatom redatelju

Osim glumačkom karijerom, Alina je pozornost turskih medija privukla i privatnim životom. U prosincu 2023. godine udala se za turskog redatelja i poduzetnika Umuta Evirgena. Njihovo vjenčanje izazvalo je velik interes javnosti, a par je otad često tema turskih medija. U kolovozu 2026. objavljeno je da supružnici očekuju svoje prvo dijete, djevojčicu, pa popularna glumica proživljava posebno uzbudljivo životno razdoblje. Unatoč velikom interesu za njezin privatni život, Alina nastavlja graditi karijeru i prihvaćati različite glumačke izazove.

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Hit-serija 'Bajka o vili'

U 'Bajci o vili' glumi djevojku koja je spremna riskirati sve za bolji život U seriji 'Bajka o vili' Alina Boz utjelovljuje Zeynep, mladu ženu koja je odrasla u skromnim okolnostima i oduvijek sanjala o životu bez financijskih briga. Njezina se sudbina potpuno mijenja kada sasvim slučajno pronađe torbu punu novca. Umjesto da nastavi živjeti kao prije, Zeynep odlučuje iskoristiti priliku za novi početak i zakoračiti u svijet bogatstva i luksuza. No život iz snova ubrzo se pokazuje mnogo složenijim nego što je zamišljala. Nove poznanike, ljubavne odnose i prilike prate tajne, opasnosti i odluke koje bi je mogle skupo stajati.

icon-expand Bajka o vili FOTO: Voyo