Zvijezda 'Prijatelja' obilježila 20. godišnjicu finala serije: Sjećate se posljednje scene?

Brojni obožavatelji komentirali su njezinu objavu. "Mi fanovi smo zahvalni na nevjerojatnoj seriji i glumačkoj ekipi", "Možemo li više biti nostalgični danas?", "Činjenica da se Matthew posljednji smijao", "Ovih šest prijatelja je uvijek tu kad ih treba", poručili su.

Podsjetimo, sitcom 'Prijatelji' jedna su od najpopularnijih serija svih vremena, a prati živote šest likova: Rachel (Jennifer Aniston), Monicu (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joeyja (Matt LeBlanc), Chandlera (Matthew Perry) i Rossa (David Schwimmer), koji žele ostvariti svoje snove u velikom gradu New Yorku i spontano postanu prijatelji za cijeli život. Rachel se želi baviti modom, Monica sanja o kuharskoj karijeri, Joey daje sve od sebe da postane slavni glumac, Ross je paleontolog koji nikako da ostvari sreću u ljubavi, Phoebe je uistinu imala težak život, no to je ne sprečava da bude jedna od najpozitivnijih osoba u seriji, a Chandler radi u velikoj korporaciji i ima sarkastičan pogled na svijet.

Ponudu serija pogledajte i na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'HELL'S KITCHEN HRVATSKA':