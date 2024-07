Zvijezda serije 'Mreža laži' ponovno slobodan? Aidan Turner i njegova supruga viđeni odvojeno bez vjenčanih prstena

Što se tiče ljubavnog života ovog šarmantnog glumca, 2020. godine vjenčao se s američkom glumicom Caitlin FitzGerald. Upoznali su se na snimanju filma 'The Man Who Killed Hitler And Then The Bigfoot' 2018. godine, a njihova veza službeno je potvrđena 2019. godine kada je Aidan suptilno izjavio: "Da, imam djevojku."

Nakon dvije godine zajedničkog života, par je u kolovozu 2020. godine odlučio iznenaditi svoje obožavatelje tajnim vjenčanjem u Italiji te su roditelji jednog djeteta.

U posljednje vrijeme njihov brak došao je pod povećalo javnosti. Naime, oboje su viđeni u javnosti odvojeno, i to bez vjenčanih prstena. Obožavatelji su odmah počeli spekulirati o mogućim problemima u njihovom braku.

