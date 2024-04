Zvijezda 'Teorije velikog praska' nije imala sreće u ljubavi, a onda je upoznala njega! Znate li koga ljubi slavna Penny?

Serija 'Teorija velikog praska' prati Leonarda (Johnny Galecki) i Sheldona (Jim Parsons) koji mogu ispričati sve što vas zanima o kvantnoj fizici, no rješavanje najjednostavnijih stvari iz svakodnevnog života potpuna je zagonetka dvojici prijatelja. Oni su briljantni fizičari koji mogu shvatiti kako svemir funkcionira, no kako komunicirati s ljudima, osobito djevojkama, potpuni im je misterij. To se počinje mijenjati kada se Penny (Kaley Cuoco) doseli u njihovo susjedstvo.