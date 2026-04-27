Sigurniji put prema životu za najmanje borce: U OB Nova Gradiška stigao novi transportni inkubator!

Humanitarna udruga RTL pomaže djeci krajem prošle godine ponovno je organizirala svoju tradicionalnu humanitarnu kampanju "Budi mi prijatelj", a zahvaljujući svima vama uspješno je nastavljena misija pomaganja mališanima diljem Lijepe Naše

27.04.2026 12:56
Jedan od projekata u recentnoj kampanji bio je i onaj u Općoj bolnici Nova Gradiška, čija je ambasadorica bila glumica Jelena Perčin.

Bolnica u Novoj Gradiški djeluje već gotovo 180 godina i pokriva područje s velikim brojem stanovnika, koji u nju dolaze po medicinsku pomoć i na liječenje. Među njima su i oni najmanji i najranjiviji pacijenti – prijevremeno rođena i životno ugrožena novorođenčad. Njima svaka minuta znači razliku, a borba za život počinje od prvog daha.

RTL pomaže djeci FOTO: RTL

Upravo zato Bolnici je bio potreban novi transportni inkubator s pripadajućim monitorom vitalnih funkcija kako bi se osigurao brzi i što efikasniji transport prijevremeno rođene i životno ugrožene novorođenčadi do većih bolnica, kao i omogućila visoka kvaliteta njege u tim najosjetljivijim danima i tjednima. Dosadašnji inkubator, star čak 25 godina, više nije zadovoljavao potrebne standarde. A kad život počne prerano, svaki idući korak može biti presudan.

Zahvaljujući vašim velikodušnim donacijama tijekom kampanje, novi je uređaj već stigao u Novu Gradišku, a prvi mališani već su zbrinuti u njemu!

RTL pomaže djeci FOTO: RTL

Dobili smo novi, moderni inkubator, inkubator koji danas zadovoljava sve naše novopostavljene zahtjeve za sigurni transport novorođenčeta. Osim što će služiti kao transport, on će nam služiti i u svakodnevnom radu kao drugi pomoćni inkubator. Uz njega, dobili smo i monitor za mjerenje vitalnih funkcija, tako da još jednom veliko hvala", ističe prim. dr. sci. Boris Lovrić, voditelj Odjela za ginekologiju i opstetriciju.

Hvala svim ljudima velikog srca koji su nesebično okrenuli broj 060 9007 (cijena poziva 0,83 EUR s PDV-om), kao i svim građanima i tvrtkama koji su svoje donacije uplatili na žiro-račun Udruge ili donirali online karticom direktno putem internetske stranice Udruge. Zbog vas će ovi najmanji borci dobiti najveću moguću šansu za život!

Prezgodni Lucien Laviscount u ulozi kakvu još niste vidjeli: 'Threesome' donosi sirovu istinu o odnosima

Novo zanimanje u Hollywoodu: Tko su koordinatori za intimnost i zašto su ključni za serije poput 'Threesome'

