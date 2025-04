Sjajni rukometni reprezentativci prvi u skupini u kvalifikacijama za EURO 2026. Preostale dvije utakmice ne propustite na RTL2!

Reprezentaciji Hrvatske još su preostala dva susreta kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo u rukometu 2026. Prvi susret Hrvatska će igrati protiv Belgije u Hasseltu, nakon kojeg slijedi ogled protiv Luksemburga u Rijeci. Prijenos prvog susreta je u srijedu, 7. svibnja na RTL2 od 20 sati, dok će se drugi emitirati na kanalu RTL2 u nedjelju, 11. svibnja od 17.50 sati. Utakmice rukometne reprezentacije komentirat će RTL-ov Filip Brkić. Osigurali smo već nastup na EURU, ovi susreti su nam prilika za još jedno okupljanje i reprezentativno druženje. Očekujem dvije rutinske pobjede naše reprezentacije, s kojima ćemo završiti ciklus kvalifikacija, što će nam dati i povoljniji ždrijeb s obzirom na to da ćemo biti prvi u skupini ako sve bude u redu", otkriva Brkić o nadolazećim utakmicama.

Izbornik Dagur Sigurdsson zbog ozljeda u reprezentaciju nije pozvao novog kapetana Ivana Martinovića, zatim Lovru Mihića, Halila Jaganjca, Luku Moslavca, Josipa Šimića i Ivana Pavlovića. No zato su tu oporavljeni David Mandić, po prvi put Berislav Antonio Tokić te Veron Načinović, kojeg ponovno gledamo na terenu nakon SP-a 2025.

"Logično je da su se na popisu našla i neka stara/nova imena s obizorm na umirovljene igrače, ali i ozljede koje nas muče. Rano je iznositi predviđanja za EURO, treba vidjeti kako će izgledati skupine, ali favorit je Danska. Svašta se može promijeniti i treba pričekati iza ljeta. Mi idemo tamo kao viceprvaci svijeta, gledat će nas drugačije, imamo aktualan rezultat iza sebe i vjerujem da možemo graditi našu rukometnu priču i za EURO koji je za mnoge teži od Svjetskog prvenstva jer je koncentracija kvalitete veća. Hrvatska će biti u prilici igrati svoj prepoznatljivi rukomet, ali neće to biti lako, sportaši često kažu da je teže braniti rezultat nego iz drugo plana doći do rezultata, kada to nitko od tebe i ne očekuje", zaključio je Filip Brkić.

Ne propustite! Posljednje dvije kvalifikacijske utakmice na RTL2 – 7. svibnja od 20 i 11. svibnja od 17.50 sati i platformi Voyo.