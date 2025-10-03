Novosti
Sjećate se Serkana i Kiraz iz hita 'Miriše na ljubav'? Godinama nakon snimanja serije objavili preslatke zajedničke fotke i oduševili fanove

Serkan i Kiraz iz serije 'Miriše na ljubav' ponovno su zajedno

03.10.2025 17:00

Glumac Kerem Bursin iz hit serije 'Miriše na ljubav' objavio je fotografije s preslatkom kolegicom sa seta Mayom Basol, koja je u seriji glumila njegovu kći Kiraz.

Podsjetimo, globalni hit 'Miriše na ljubav' zaludio je gledatelje u više od 25 zemalja, pa tako i u Hrvatskoj. Jedan od glavnih razloga velikog uspjeha te serije svakako je i opuštena atmosfera koja je vladala tijekom snimanja, a kojoj su najviše pridonijeli glavni glumci Hande Erçel i Kerem Bürsin . 

Televizijska uspješnica prava je poslastica koja je zahvaljujući intrigantnoj ljubavnoj priči, odličnoj glumačkoj postavi, prekrasnim lokacijama i sjajnoj produkciji zaokupila pozornost gledatelja diljem svijeta te tako postala jedna od najgledanijih turskih serija.

Inače, Kerem glumi i u hit serijama 'Ako voliš' i 'Veličanstveni duo' koje možete pogledati na platformi Voyo.

