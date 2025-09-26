Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Novosti

Sjećate li se Tine iz 'Big Brothera'? Evo kako danas izgleda

Tina iz 'Big Brothera' preselila se u Beograd

RTL.hr
26.09.2025 13:00

Tina Šegetin, zajedno sa sestrom Barbarom, bila je jedna od najzapaženijih stanarki regionalnog Big Brothera 2015. godine. Atraktivne Riječanke privukle su veliku pažnju javnosti, a dok je Barbara bila predmet zanimanja Ervina Mujakovića, Tina je u kući započela vezu s pobjednikom sezone, Darkom "Spejkom" Petkovskim.

Tina, Big Brother
Tina, Big Brother FOTO: Instagram

Ljubavni život nakon realityja

Iako se činilo da je njihova ljubav prava, veza s makedonskim pobjednikom nije potrajala dugo nakon završetka showa. Tina je kasnije pronašla novu sreću te se 2017. godine udala za Crnogorca Racu Jovanovića. Ipak, brak je potrajao tek godinu i pol dana. Kao razlog razvoda navela je neslaganje karaktera i različita razmišljanja, a upravo je ona bila inicijatorica prekida.

Tina, Big Brother
Tina, Big Brother FOTO: Instagram

Novi život u Beogradu

Nakon što se povukla iz medija, Tina je okrenula novu stranicu. Danas, zajedno sa sestrom Barbarom, živi i radi u Beogradu. Sestre su ondje otvorile vlastiti beauty salon i uspješno plove poduzetničkim vodama. Svoju svakodnevicu i česta putovanja, poput nedavnog odmora na Pelješcu i u Grčkoj, Tina rado dijeli na društvenim mrežama.

tina šegetin big brother
Serije

10 zanimljivih činjenica o 'Teoriji velikog praska' koje možda niste znali

Serije

Znate li koliko je masno zarađivala ekipa u seriji ' Dva i pol muškarca'? Čak je i Jake primao suludi honorar

Moglo bi te zanimati

Ervin iz 'Big Brothera' o teškoj ozljedi leđa: 'Stanje mi je bilo katastrofalno'

Ervin iz 'Big Brothera' iznenadio svojom transformacijom: 'Ma to nije isti čovjek'

Sjećate se Mirjane iz 'Big Brothera'? Ovako sada izgleda, a živi obiteljsku idilu

Preminuo bivši kandidat 'Big Brothera' Rade Vasić

Hamdija je sada trgovac u 'Farmi', a sa suprugom je stvorio poslovno carstvo: Evo s čime se sve pohvalio

Sjećate li se Kreše iz 'Big Brothera'? Pobjegao je iz 'Big Brother' kuće, danas je oženjen i izgleda ovako