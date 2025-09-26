Sjećate li se Tine iz 'Big Brothera'? Evo kako danas izgleda

icon-close

Tina Šegetin, zajedno sa sestrom Barbarom, bila je jedna od najzapaženijih stanarki regionalnog Big Brothera 2015. godine. Atraktivne Riječanke privukle su veliku pažnju javnosti, a dok je Barbara bila predmet zanimanja Ervina Mujakovića, Tina je u kući započela vezu s pobjednikom sezone, Darkom "Spejkom" Petkovskim.

icon-expand Tina, Big Brother FOTO: Instagram

Ljubavni život nakon realityja Iako se činilo da je njihova ljubav prava, veza s makedonskim pobjednikom nije potrajala dugo nakon završetka showa. Tina je kasnije pronašla novu sreću te se 2017. godine udala za Crnogorca Racu Jovanovića. Ipak, brak je potrajao tek godinu i pol dana. Kao razlog razvoda navela je neslaganje karaktera i različita razmišljanja, a upravo je ona bila inicijatorica prekida.

