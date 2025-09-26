Sjećate li se Tine iz 'Big Brothera'? Evo kako danas izgleda

Tina Šegetin, zajedno sa sestrom Barbarom, bila je jedna od najzapaženijih stanarki regionalnog Big Brothera 2015. godine. Atraktivne Riječanke privukle su veliku pažnju javnosti, a dok je Barbara bila predmet zanimanja Ervina Mujakovića, Tina je u kući započela vezu s pobjednikom sezone, Darkom "Spejkom" Petkovskim.
Ljubavni život nakon realityja
Iako se činilo da je njihova ljubav prava, veza s makedonskim pobjednikom nije potrajala dugo nakon završetka showa. Tina je kasnije pronašla novu sreću te se 2017. godine udala za Crnogorca Racu Jovanovića. Ipak, brak je potrajao tek godinu i pol dana. Kao razlog razvoda navela je neslaganje karaktera i različita razmišljanja, a upravo je ona bila inicijatorica prekida.
Novi život u Beogradu
Nakon što se povukla iz medija, Tina je okrenula novu stranicu. Danas, zajedno sa sestrom Barbarom, živi i radi u Beogradu. Sestre su ondje otvorile vlastiti beauty salon i uspješno plove poduzetničkim vodama. Svoju svakodnevicu i česta putovanja, poput nedavnog odmora na Pelješcu i u Grčkoj, Tina rado dijeli na društvenim mrežama.