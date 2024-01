Sjećate se Ana-Marije iz Big Brothera? Otvoreno govorila o odnosu s Bogom i danima u kući: 'To je iznimno iskustvo'

"Na svojoj prvoj audiciji ja sam znala da ću ući u kuću. Možda ovo zvuči umišljeno, ali kad sam stala s tih 14-ero ljudi, osjećala sam da se izdvajam. I zaista se tako morate osjećati. Nisam se izdvajala jer sam bila bolja od svih tih ljudi, nego jer sam osjećala da u toj prostoriji znam što želim i na koji ću način to iskomunicirati", rekla je.

Pratitelji su je pitali i o odnosu s Bogom, za kojeg kaže da je možda i najinteligentniji čovjek kojeg je ikada upoznala te o najdražim trenucima u reality showu.

"Najzanimljiviji trenutak bio je onaj tjedan kada je svaki dan bila neka nova država. Svaki dan smo bili na nekom novom putovanju i cijela kuća bi se promijenila kao da smo tamo. Bili smo u Japanu, Riju, Americi, Teksasu, Keniji, na Islandu i onda smo se na kraju vratili doma. To su oni trenuci koje ne bih sigurno imala priliku doživjeti, a to su izazovi. Jako malo ljudi shvaća koja je poanta Big Brothera i koje ti sve prilike imaš. To je izniman projekt. Veseliš se svakom zadatku, izazovu i uvijek je nešto u čemu je netko dobar. Imaš prilike pronaći neke svoje interese u životu, ako to netko nije shvatio, onda ne razumijem što ste gledali", rekla je.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'HELL'S KITCHENA':