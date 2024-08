Sjećate se Ane Gotovac iz 'Big Brothera'? Nije se puno promijenila u 20 godina, a živi obiteljsku idilu

Ana Gotovac bila je jedna od kandidata prvog 'Big Brothera' koji se prikazivao na RTL-u 2004. godine, a svojedobno je progovorila o svom iskustvu.

"Nikad nisam požalila što sam se prijavila u Big Brother show. To je iskustvo i prilika koji se ne propuštaju i događaju se, ako se uopće dogode, jednom u životu. Ne mogu reći da me to iskustvo nešto drastično promijenilo, ali mogu reći da me nadogradilo", ispričala je svojedobno Ana za 24sata.