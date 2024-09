Sjećate se Lee Lemo iz 'Big Brothera'? Jako se promijenila i nestala iz javnosti

Lea Lemo imala je 19 godina kada se prijavila u treću sezonu hrvatskog 'Big Brothera' koji se emitirao na RTL-u od 8. rujna 2006. do 15. prosinca 2006. Lijepa Splićanka je odmah pri ulasku u kuću izazvala pomutnju.

O njezinom privatnom životu ne zna se puno, a svojedobno je otkriveno da je s dugogodišnjim partnerom Ivanom Beberom dobila kćer. On povremeno na društvenim mrežama dijeli fotografije s kćerkicom, no nije poznato jesu li on i Lea, koja živi miran život daleko od kamera, još zajedno.