Sjećate se Lucije iz 'Big Brothera'? Bila je zaručena, a sad prstena nema na vidiku

Jedan od najpopularnijih reality formata svih vremena - Big Brother svake sezone donese nova lica koja se još na početku izdvoje iz mase i svojom pojavom zaintrigiraju javnost. Prije šest godina to je napravila Splićanka Lucija Stojak koja je prije nego što je ušla u luksuznu kuću izjavila kako se smatra boljom od drugih, a svađa joj je, kako je sama istaknula, najdraži hobi. ''Ja i žene...Žene me ne vole, ali to mi uopće nije bitno sve dok me vole njihovi muževi'', pričala je 2018. godine pa dodala da njezin izgled često privlači svakakve komentare, no ispod šminke ona je jedna sasvim obična djevojka iz susjedstva.