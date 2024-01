Sjećate se Nikoline Tutić iz RTL-ovih showova? Živi punim plućima, a promijenila je i izgled!

Nikolina Tutić, jedna od kandidatkinja prve sezone sociološkog eksperimenta showa ' Brak na prvu ',ali i druge sezone showa 'Gospodin Savršeni' povukla se iz javnog života, ali to ne znači da više nije aktivna na društvenim mrežama. Osebujna plavuša, sudeći po objavama još uvijek nije pronašla onog pravog, ili ga pak, jako dobro skriva od znatiželjnih pogleda.

Na svom Instagram profilu objavljuje fotografije iz noćnih izlazaka. Sudeći po objavama, Nikolina živi punim plućima, a izgleda, barem tako kažu obožavatelji, bolje nego ikada.

Nina je prvo ljubav tražila u drugoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' u kojoj će ostati upamćena kao djevojka koju je Mijo Matić prvu poljubio. No ona i Mijo nisu razvili vezu pa je nesuđena 'Gospođa Savršena' ljubav potražila u showu 'Brak na prvu'. Tamo su je eksperti spojili s Adamom Kromerom, no Nikolini se on nije svidio već na samom vjenčanju.