Serije Filmovi Emisije Voyo
Sjećate se Shakire i Harryja, jednog od najpopularnijih parova 'Love Islanda'? Otkrili jesu li još uvijek zajedno

Njihova veza počela je pred kamerama 'Love Islanda', prošla kroz turbulencije, a danas su zajedno i jači nego ikad -pojavili su se i na velikoj premijeri

RTL.hr
15.04.2026 11:52

Ljubavne priče iz Love Islanda često završavaju čim se kamere ugase, no za Shakiru Khan i Harryja Cooksleyja to nije bio slučaj. Shakira i Harry upoznali su se u dvanaestoj sezoni showa, a iako njihov početak nije bio bajkovit, danas su dokaz da ljubav iz vile može opstati i u stvarnom životu.

Od ljubavnog trokuta do stabilne veze

Njihova priča u showu bila je sve samo ne jednostavna. Od samog početka, Shakira Khan i Harry Cooksley našli su se u središtu pažnje, a njihov odnos obilježila je i drama oko ljubavnog trokuta koja je pratila sezonu.

Unatoč brojnim nesigurnostima, Shakiru i Harryja nisu razdvojile prepreke, njihov odnos s vremenom je postajao sve čvršći, a publika je s velikim interesom pratila razvoj njihove veze.

Shakira i Harry, Love Island FOTO: RTL

Ljubav koja je preživjela kamere

Nakon završetka showa, mnogi su sumnjali u budućnost Shakire Khan i Harryja Cooksleyja. Ipak, oni su brzo pokazali da njihova priča nije bila samo prolazna epizoda.

Danas su u stabilnoj vezi, a prema dostupnim informacijama, zajedno su otišli i korak dalje, žive zajedno i grade zajednički život izvan kamera.

Shakira Khan i Harry Cooksley FOTO: Love Island

Zajedno i na velikim događanjima

Da veza Shakire Khan i Harryja Cooksleyja ide u ozbiljnom smjeru, potvrđuju i njihovi zajednički javni nastupi. Shakira Khan i Harry Cooksley nedavno su se pojavili na premijeri filma 'Wuthering Heights', gdje su privukli veliku pažnju i pokazali da su i dalje skladan par.

Na društvenim mrežama, Shakiru i Harryja fanovi redovito prate, a njihovi zajednički trenuci izazivaju brojne reakcije i komentare.

Uoči Love Island Adria

Uoči dolaska Love Island Adria, priče poput njihove dodatno podižu očekivanja. Hoće li i nova generacija kandidata uspjeti pronaći nešto stvarno ili će sve ostati na prolaznoj avanturi?

Vrijeme će pokazati.

Shakira Khan i Harry Cooksley FOTO: Love Island

