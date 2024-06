Sjećate se Tanje iz 'Big Brothera'? Osvrnula se na taj period: 'Ponosna sam na onih 20 godina'

"I glas i stas. Nema stare Tanje. Jako mi je drago čuti da ste me gledali u Big Brotheru i da ste jedva čekali 20 sati da gledate, pogotovo u to vrijeme, 2006. godine. Većina ljudi je bila pred malim ekranima i to je bio jedan jako zanimljiv period", rekla je i dodala:

"Jako sam ponosna što je stara Tanja ono što jest, a nova Tanja ono što treba biti sada. Ponosna sam i na svoju prošlost i na sadašnjost i nadam se da ću biti ponosna i na svoju budućnost. Odrasla sam, trebala sam puno toga promijeniti da bih danas bila to što jesam. Jako mi se sviđa danas ova Tanja. Još sam više ponosna na ovu odraslu. Radim sve što ja hoću, kako hoću, više me ničije mišljenje ne dotiče u životu. Ako ću ti odgovoriti odgovorit ću ti, ako ćeš se ti nači uvrijeđen, naći ćeš se".