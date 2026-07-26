Sjećate se toga? Tanja iz 'Big Brothera' rekreirala svoj legendarni pad godinama kasnije: 'Gledajte ovaj ples'

Tanja Matić sudjelovala je 2006. godine u trećoj sezoni popularnog realityja 'Big Brother', a tada je imala 19 godina. Za show je vežu lijepe uspomene, a ovih dana prisjetila se svog legendarnog pada sa šanka tijekom plesa.

"19 godina kasnije. Lagano", napisala je Dubrovčanka. Rekreirala je svoj ples na šaljiv način, a u opisu objave je poručila: "U znak lijepih uspomena, a ove godine će biti 20 godina."