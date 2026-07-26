Sjećate se toga? Tanja iz 'Big Brothera' rekreirala svoj legendarni pad godinama kasnije: 'Gledajte ovaj ples'

Tanja Matić sudjelovala je 2006. godine u trećoj sezoni popularnog realityja 'Big Brother', a tada je imala 19 godina. Za show je vežu lijepe uspomene, a ovih dana prisjetila se svog legendarnog pada sa šanka tijekom plesa.
"19 godina kasnije. Lagano", napisala je Dubrovčanka. Rekreirala je svoj ples na šaljiv način, a u opisu objave je poručila: "U znak lijepih uspomena, a ove godine će biti 20 godina."
Njezin video nasmijao je pratitelje, a začudilo ih je i što je prošlo toliko vremena. "Sjećam se te scene", "Dvadeset?", "Tad sam se nasmijao do suza", "Taj ples se ne zaboravlja", "Ajme, sjećam se toga kao da je jučer bilo", "Zar je već prošlo toliko godina? Kao da je jučer bilo, već tad si osvojila Hrvatsku", komentirali su.
Inače, Tanja živi u Njemačkoj sa suprugom Tonyjem i sinom Maurom te je jako popularna na društvenim mrežama.