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Smrt dječaka otvorila pitanje koje Hrvatska više ne može ignorirati: Koliko ih umire na romobilima?

Tragična smrt 14-godišnjeg dječaka iz okolice Metkovića, koji je preminuo nakon pada s električnog romobila, ponovno je otvorila pitanje sigurnosti djece u prometu

RTL.hr
27.06.2026 17:00

Dječak tijekom vožnje nije nosio zaštitnu kacigu, a policija je potvrdila da je podlegao teškim ozljedama glave.

Podaci MUP-a pokazuju da su u 2024. godini u nesrećama na osobnim prijevoznim sredstvima, među kojima su električni romobili, sudjelovale 414 osobe, od čega je čak 190 bilo maloljetno. Maloljetnici su pritom skrivili svaku treću prometnu nesreću.

Romobili
Romobili FOTO: Patrik Macek - Pixsell

Od uvođenja zakonske regulative 2022. godine do lipnja 2026. u nesrećama s električnim romobilima poginulo je šest osoba, dok je ozlijeđena 1651 osoba. Gotovo polovica ozlijeđenih mlađa je od 18 godina, a 16 posto nije navršilo ni 14 godina.

Stručnjaci upozoravaju da su najčešći uzroci nesreća neprilagođena brzina, neiskustvo vozača i nenošenje zaštitne opreme. Nakon tragedije u Metkoviću ponovno su upućeni apeli roditeljima da djeci ne kupuju električne romobile te da se strože poštuju prometna pravila i sigurnosne mjere.

rtl detektor
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