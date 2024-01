Šprem za RTL.hr za RTL.hr o očekivanjima od rukometne reprezentacije: 'Imaju šanse za dobar rezultat'

Proslavljeni rukometaš Goran Šprem, koji je s reprezentacijom osvojio svjetsko i olimpijsko zlato, ponovno sudjeluje u RTL-ovoj emisiji 'Vrijeme je za rukomet' urednika RTL Sporta Marka Vargeka, a dobro poznatom dvojcu pridružit će se i Jakov Gojun. Od 10. siječnja na RTL-u kreće rukometna euforija i legendarno krilo hrvatske rukometne reprezentacije otkrilo je kako se osjeća prije Europskog prvenstva u Njemačkoj, kakva su mu očekivanja i smatra li da su Kauboji pod pritiskom da dođu do polufinala.

Kako se osjećate prije početka ove rukometne sezone?

Ja sam već dugi niz godina na RTL-u pa bez obzira na to, uvijek kada se približava prvenstvo, malo raste euforija i napetost i ja jedva čekam da prvenstvo počne. Nadam se da će cijeli program proći u veselju i radosti, a u to će nas odvesti hrvatska reprezentacija. Ako budu pobjeđivali i ako bude dobar rezultat, onda će to biti puno ljepše i vrijeme će proći za čas u veselju i radosti i sreći. Ja se nadam da ćemo se veseliti tako krajem prvog mjeseca – daj Bože Hrvatskoj medalju.

Misli prema reprezentaciji su pozitivne?

Uvijek. Koliko god mi bili malo subjektivni i ne gledali na to skroz realno, hrvatska reprezentacija ima šanse za dobar rezultat. Do kuda će Hrvatska reprezentacija dogurati, vidjet ćemo. Ja se iskreno nadam da će onaj trend loših rezultata koje smo imali na zadnjim prvenstvima prestati i da će ta krivulja krenuti prema gore i da će u budućnosti biti samo uspjesi, sve veći i veći.

Mislite li da je nad njima pritisak da moraju do polufinala?

Ne. Ne mislim da moraju do polufinala. Nitko nije pred njih stavio imperativ. To što bismo mi željeli, ne može njima biti imperativ. Oni moraju igrati kvalitetno i dati sve od sebe, oni se moraju boriti sto posto i rezultat će doći. Ako si ti dao sve od sebe, ako vidiš da si napravio sve što si mogao, rezultat je onda adekvatan tvojoj kvaliteti i tvojem realnom stanju i nakon toga koji god bio rezultat trebaš biti zadovoljan. Bez obzira je li riječ o zlatu ili o 12. mjestu.

Mislite li da je rukometna reprezentacija došla do statusa obitelji?

Ja hrvatsku reprezentaciju vidim kao obitelj. Zadnjih 20 godina, ali i prije, hrvatska reprezentacija uvijek je bila obitelj. Drago mi je da su i nogometaši takvi, ali i sve druge reprezentacije. A posebno mi je drago da je hrvatska rukometna reprezentacija jedan od primjera koji već godinama traje. To što se to možda ne vidi prema van i što je bilo svakakvih ekscesa, ako i u svakoj obitelji, ne znači da reprezentacija nije jedna velika, prava i čvrsta obitelj. Ja vjerujem da će takva, ali još i čvršća i jača ostati i nakon ovog prvenstva.

