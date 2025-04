Stiže nova sezona omiljene 'Gradi(ONE)'! Voditeljica otkrila: 'Odrasla sam uz tatu na gradilištima i među alatima, obožavam proces gradnje'

"Čeka nas prava graditeljska avantura - i to od samog početka! Bit će to pravi vodič za sve koji sanjaju o svojoj kući, pratit će cijeli projekt, od traženja zemljišta do izrade projekta, preko ishođenja svih potrebnih dozvola, pa sve do same gradnje. Ljude vodimo kroz cijelu pustolovinu procesa gradnje. Ova sezona bit će puna dinamike i novih izazova, a gledatelji će imati priliku vidjeti koliko sve to može biti uzbudljivo i, naravno, ponekad komično", otkrila je Ana-Marija Percaić.