Što gledati ovog vikenda na RTL-u?

Evo što vas očekuje:
Subota
19:00 – RTL Danas
Pratite najnovije vijesti i aktualnosti iz Hrvatske i svijeta.
20:15 – Transformeri: Posljednji vitez
Spektakularni akcijski spektakl s robotima koji će vas držati na rubu sjedala.
22:45 – Udri muški (Get Hard)
Klasik komedije s urnebesnim situacijama i smijehom do suza.
00:25 – To je Voyo
Pregled i najava popularnih sadržaja na Voyo platformi.
00:40 – Kućni tulum (House Party)
Laganija komedija za kasnu noć i dozu zabave prije spavanja.
Nedjelja
19:00 – RTL Danas
Aktualne vijesti i pregled događaja s početkom večeri.
20:15 – Isplata (Paycheck)
Napeta akcija i kriminalistička priča koja će vas držati u napetosti.
22:20 – Tango i Cash
Kultna akcijska komedija s legendarnim duo-om detektiva.
00:00 – To je Voyo
Kratki pregled najzanimljivijih sadržaja na Voyo platformi.
00:10 – Noćna potjera (Run All Night)
Napeta kriminalistička akcija koja završava vikend u pravom stilu.