Što gledati ovog vikenda na RTL-u?

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Evo što vas očekuje:

Subota

19:00 – RTL Danas

Pratite najnovije vijesti i aktualnosti iz Hrvatske i svijeta.

20:15 – Transformeri: Posljednji vitez

Spektakularni akcijski spektakl s robotima koji će vas držati na rubu sjedala.

22:45 – Udri muški (Get Hard)

Klasik komedije s urnebesnim situacijama i smijehom do suza.

00:25 – To je Voyo

Pregled i najava popularnih sadržaja na Voyo platformi.

00:40 – Kućni tulum (House Party)

Laganija komedija za kasnu noć i dozu zabave prije spavanja.

Nedjelja

19:00 – RTL Danas

Aktualne vijesti i pregled događaja s početkom večeri.

20:15 – Isplata (Paycheck)

Napeta akcija i kriminalistička priča koja će vas držati u napetosti.

22:20 – Tango i Cash

Kultna akcijska komedija s legendarnim duo-om detektiva.

00:00 – To je Voyo

Kratki pregled najzanimljivijih sadržaja na Voyo platformi.

00:10 – Noćna potjera (Run All Night)