Štreberice u ludom provodu, novi izazov za MMA borce i dramatična završnica 'Love Island UK' čekaju vas na platformi Voyo!

Pretplatnici na platformi Voyo mogu pogledati novu epizodu borilačkog showa 'Fight of Nations [TM]: Put do pobjede'. Reality show poput nijednog drugog, koji pokazuje drugo lice boraca koje gledatelji dosad nisu imali prilike vidjeti. Kako izgleda njihov život izvan kaveza i dvorane, kakve su njihove životne priče, motivacija, snovi, emotivni odnosi s najbližima, što ih pokreće i kako reagiraju na pobjede i poraze? 'Fight of Nations: Put do pobjede' prati put osam mladih boraca, budućih nada ovog sporta. Dva tima, od kojih svaki ima po četiri borca, predvode i pripremaju dva slavna MMA velikana iz Hrvatske i Srbije - Filip 'Nitro' Pejić i Vaso 'Psiho' Bakočević, koji će se i sami prvi put sučeliti u ringu.