Superbike World Championship – kreće nova sezona i stiže na platformu Voyo!

WorldSBK prvenstvo obuhvaća i sporedne utrke u WorldsSSP, WorldSPB i WorldWCR klasama, a Voyo će se posvetiti glavnoj klasi WorldSBK od 1000cc, tj. litrenim motorima visokih performansi, dizajniranih za stazu, ali jednako tako i za cestu. Drugim riječima, takvi modificirani motocikli Ducatija, Yamahe, Kawasakija, BWW-a i Honde mogu se naći i u slobodnoj prodaji. Pa tako, uz komentatora Filipa Brkića te stručno vodstvo sjajnog hrvatskog motocikliste Lorisa Majcana , u subotu, 21. veljače u 13.00 h Voyo će prenosi WorldSBK Superpole utrku te od 16.00 h WorldSBK prvu utrku, dok je u nedjelju, 22. velječe u istim terminima na redu WorldSBK Tissot Superpole kvalifikacijska utrka i druga WorldSBK glavna utrka.

Nova sezona nudi novosti u timovima. Tim ROKiT BMW Motorrad, bez aktualnog prvaka Topraka Razgatlolua, koji je osvojio prvenstvo 2025. te će se od ove godine natjecati u MotoGP-u, potpisao je MotoGP veterana Miguela Oliveiru, koji se pridružuje Danilu Petrucciju. Honda HRC ima novi tim, Jakea Dixona i Somkiata Chantru, od kojih će potonji propustiti utrku u Australiji zbog ozljede. U tim Pata Maxus Yamaha iz Honde stiže Xavi Vierge kako bi zamijenio šesterostrukog prvaka Jonathana Reeja, koji se umirovio krajem 2025. i pridružio Andrei Locatelliju. U timu Aruba.it Racing – Ducati, Iker Lecuona pridružuje se Nicolòu Bulegui, koji je završio kao drugoplasirani 2024. i 2025. godine. Bimota by Kawasaki nastavlja se razvijati uz podršku Kawasakija s Alexom Lowesom i Axelom Bassanijem. Također, natječe se tim GYTR GRT Yamaha s Remyjem Garderom i Stefanom Manzijem. Zatim tim Barni Spark Racing (Ducati) s Álvarom Bautistom i Yarijem Montellom, tim Kawasaki WorldSBK s Garrettom Gerloffom, tim Elf Marc VDS Racing (Ducati) sa Samom Lowesom, Team GoEleven (Ducati) s Lorenzom Baldassarrijem, tim Motoxracing Yamaha s Bahattinom Sofuogluom i Mattijom Rato te tim Motocorsa Racing (Ducati) s Albertom Surrom i MGM Racing Performance, također slavnog talijanskog Ducati proizvođača, s Tarranom Mackenziejem.

Spomenimo da će to biti prva sezona u trinaest godina bez aktualnog prvaka, Turčina Topraka Razgatlolua, koji je osvojio prvenstvo 2025., koje regulira FIM, međunarodno upravno tijelo motociklističkih utrka. Ducati je najuspješniji proizvođač, dok sjevernoirska Superbike legenda Jonathan Rea drži rekord sa šest naslova prvaka. Europa je tradicionalno središte i vodeće tržište FIM Superbike World Championshipa, ali utrke su održavane i u SAD-u, Maleziji, Novom Zelandu, Kanadi, Japanu, Argentini, Australiji, Rusiji, Katru, Tajlandu i Južnoj Africi.