Sve o ljubavnom trokutu u 'Obiteljskim tajnama'

S druge strane, Pnar Deniz kao Ceylin donosi novu energiju i strast u Ilgazov život. Ceylin je snažna žena koja ne odustaje ni kada ljubav postane najopasnija borba jer ona nije samo partnerica u ljubavi nego i profesionalna saveznica u borbi za pravdu! Ceylin zna što želi, ali ne zna može li to imati. To je ta napetost. Kaan i ja smo to itekako osjetili dok smo gradili odnos na ekranu. Imali smo nevjerojatnu kemiju i međusobno povjerenje - i mislim da se to vidi", kaže Pnar.