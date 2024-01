Tatjana i Davor omiljena su lica RTL Kockice, a ovako izgledaju njihovi trenuci iza kamera

Danas Kockicu vole svi, od unuka do djedova i baka; uz najpoznatije animirane likove uživaju najmlađi, kultni sitcomi i serije one nešto starije vraćaju u prošlost i bude im uspomene, a lokalni edukativno-zabavni formati poučavaju o važnim temama poput ekologije, mentalnog zdravlja, tradicije ili, pak, prirodnih ljepota.

Zaštitna lica RTL Kockice su i voditelji Tatjana Horvatić i Davor Balažin koje prepoznaju i djeca i njihovi roditelji. "U svom poslu najviše volim terenska snimanja s kojih se uvijek vraćam s nekom zanimljivom informacijom. Uz to, najviše cijenim činjenicu da u medijskom svijetu kojim, na žalost, dominiraju negativne teme, zajedno s timom radim upravo suprotno - publici donosim sadržaj koji educira i budi znatiželju", ispričala je Tatjana.

Producenti i voditelji otkrili su gdje crpe inspiraciju za nove projekte. "Sada kada sam mama puno više obraćam pozornost na mjesta i aktivnosti koje mogu ponuditi svom mališanu. Privatno često idemo na izlete pa mi je to savršena prilika da saznam svakojake zanimljivosti. Ponekad ljudima odmah najavim da ću se vratiti s producenticom i snimateljskom ekipom. Recimo špilja Veternica, Medvedgrad i Rastoke su samo neke lokacije koje sam prvo posjetila s obitelji, a tek kasnije su pronašle svoje mjesto u drugoj sezoni serijala 'Jeste li znali'", ispričala je Tatjana.

"U mom poslu mi je najljepše što imam priliku upoznati mnogo različitih i talentiranih ljudi, od mladih do odraslih, te raditi na sadržaju koji potiče mališane na razmišljanje, kreativnost i da se probaju okušati u stvarima koje ih zanimaju", rekao je Davor.

"Najviše me inspirira dječja iskrenost i radoznalost. Njihova sposobnost da se čude svakodnevnim stvarima i postavljaju pitanja koja bi odrasli možda zanemarili. To je neiscrpan izvor inspiracije. Također, suradnja s timom i gledanje svijeta iz dječje perspektive donosi svježe ideje", objasnio je Davor.

Tatjana je ispričala koji je njezin najdraži projekt dosad. "Najdraži format mi je serijal 'SOS za životinjski svijet'. U njemu smo detaljno obradili i pod povećalo stavili neke od najugroženijih životinjskih vrsta i, nadam se, poslali snažnu poruku zajednici o važnosti očuvanja istih. Nakon emitiranja dotičnog serijala javljali su se stručnjaci ne bi li izrazili zadovoljstvo viđenim - a to je potvrda kvalitete koja nas gura naprijed. Uz to, tijekom snimanja serijala sam imala priliku ploviti s dobrim dupinima, vidjeti nesvakidašnje prizore čovječje ribice ili pak periske, koje su gotovo izumrle. Stvari su to koje mijenjaju pogled na svijet i svjesna sam svoje privilegiranosti jer ih imam priliku iskusiti radeće svoj posao", otkrila je.