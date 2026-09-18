Tea Mihanović otkriva gledateljima što ih čeka u prvoj RTL Sceni: 'Nešto novo, drugačije i jako zabavno, emisija koju ne treba propustiti'

Prvo izdanje RTL Scene stiže na ekrane sutra, od 19. rujna nakon RTL-a Danas. Voditeljica Tea Mihanović poručuje gledateljima - čeka nas nešto novo, drugačije i jako zabavno.
"Gledateljima bih poručila da 19. rujna budu svakako uz RTL Scenu jer ih čeka nešto novo, drugačije i jako zabavno. Želimo ih uvesti u svijet domaće scene na jedan opušten, dinamičan i malo drugačiji način - uz poznata lica, aktualne teme, zanimljive priče i, naravno, puno iznenađenja. Mislim da je najbolje da nas pogledaju već u premijernoj emisiji i sami osjete tu energiju. Ako vole dobru zabavu, zanimljive ljude i sadržaj o kojem će se pričati - RTL Scena je definitivno emisija koju ne treba propustiti", otkrila je voditeljica RTL Scene Tea Mihanović.
Serija 'Divlje pčele' vraća se na ekrane u ponedjeljak od 20.15 sati, a ekipa RTL Scene vodi gledatelje na set hit serije koja je stekla brojne poklonike tijekom prve sezone prikazivanja! U iščekivanju druge sezone, RTL Scena otkriva atmosferu sa seta, no to je tek dio ekskluziva koje donosi ekipa RTL-ove nove emisije. Uz priču sa seta 'Divljih pčela', ekipa RTL Scene donosi i reportažu s još jednog FNC spektakla u zagrebačkoj Areni.
Usto, prvo izdanje RTL Scene donosi i intervju s Nives Ivanišević te razgovor s Ivanom Kovač, koja je obradila pjesme svog oca - legendarnog Mate Miše Kovača. Za kamere RTL Scene, svoju priču podijelila je nekadašnja Miss turizma, a danas poznata dizajnerica nakita - Ivančica Pahor, koja je progovorila o svojoj herojskoj borbi s teškom bolešću.