Tea Mihanović otkriva gledateljima što ih čeka u prvoj RTL Sceni: 'Nešto novo, drugačije i jako zabavno, emisija koju ne treba propustiti'

Prvo izdanje RTL Scene stiže na ekrane sutra, od 19. rujna nakon RTL-a Danas. Voditeljica Tea Mihanović poručuje gledateljima - čeka nas nešto novo, drugačije i jako zabavno.

"Gledateljima bih poručila da 19. rujna budu svakako uz RTL Scenu jer ih čeka nešto novo, drugačije i jako zabavno. Želimo ih uvesti u svijet domaće scene na jedan opušten, dinamičan i malo drugačiji način - uz poznata lica, aktualne teme, zanimljive priče i, naravno, puno iznenađenja. Mislim da je najbolje da nas pogledaju već u premijernoj emisiji i sami osjete tu energiju. Ako vole dobru zabavu, zanimljive ljude i sadržaj o kojem će se pričati - RTL Scena je definitivno emisija koju ne treba propustiti", otkrila je voditeljica RTL Scene Tea Mihanović.