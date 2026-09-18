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Teu Mihanović pratitelj pitao o fakultetu i karijeri: Njezin odgovor nasmijao mnoge

Nakon što je na svom Instagram profilu najavila novi RTL-ov magazin RTL Scena, voditeljica Tea Mihanović odgovorila je na pitanje pratitelja koji je želio znati više o njezinu obrazovanju i profesionalnom putu. Tea je pritom istaknula svoje dosadašnje iskustvo

RTL.hr
18.09.2026 15:35

Tea Mihanović uskoro će gledatelje pozdravljati iz novog RTL-ovog magazina RTL Scena, a najavu emisije podijelila je i na svom Instagram profilu. Nakon objave, jedan pratitelj postavio joj je nekoliko pitanja vezanih uz njezinu karijeru – od obrazovanja i dolaska na televiziju do detalja vezanih uz njezin angažman u novom projektu.

Tea Mihanović, RTL Scena
Tea Mihanović, RTL Scena FOTO: RTL

Tea mu je odgovorila istaknuvši svoj profesionalni put i iskustvo koje je prethodilo novoj voditeljskoj ulozi.

"Magistra sam politologije, kao reporterka nekoliko godina izvještavam s terena za vijesti RTL-a i N1 televizije. Radila sam i u Briselu kao project managerica u NGO-u, kao i u komunikacijama Europskog parlamenta", napisala je Tea.

Dodala je i kako je za svoj novinarski rad dobila priznanje Europske komisije.

"Osvojila sam i nagradu Europske komisije za mlade novinare. Stoga, ne brinite, došla sam ispravnim putem i trudom", poručila je.

Tea Mihanović, Scena
Tea Mihanović, Scena FOTO: Marko Pepđonović | @masja_pep

Tea je istaknula i kako na novu poziciju gleda kao na priliku za profesionalni razvoj i novi izazov.

"U studio ulazim jer rado prihvaćam nove drukčije izazove", zaključila je.

Premijernu emisiju novog lifestyle magazina RTL Scena ne propustite u subotu, 19. rujna, nakon RTL-a Danas, na RTL-u!

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