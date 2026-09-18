Teu Mihanović pratitelj pitao o fakultetu i karijeri: Njezin odgovor nasmijao mnoge

Tea Mihanović uskoro će gledatelje pozdravljati iz novog RTL-ovog magazina RTL Scena, a najavu emisije podijelila je i na svom Instagram profilu. Nakon objave, jedan pratitelj postavio joj je nekoliko pitanja vezanih uz njezinu karijeru – od obrazovanja i dolaska na televiziju do detalja vezanih uz njezin angažman u novom projektu.

Tea mu je odgovorila istaknuvši svoj profesionalni put i iskustvo koje je prethodilo novoj voditeljskoj ulozi.

"Magistra sam politologije, kao reporterka nekoliko godina izvještavam s terena za vijesti RTL-a i N1 televizije. Radila sam i u Briselu kao project managerica u NGO-u, kao i u komunikacijama Europskog parlamenta", napisala je Tea.

Dodala je i kako je za svoj novinarski rad dobila priznanje Europske komisije.

"Osvojila sam i nagradu Europske komisije za mlade novinare. Stoga, ne brinite, došla sam ispravnim putem i trudom", poručila je.