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'Tjedan za budućnost' na RTL-u: Male odluke za pametnije i bolje sutra svih nas!

RTL Hrvatska svoj tradicionalni društveno odgovorni projekt ove godine organizira pod nazivom 'Tjedan za budućnost'! Uz naglasak na klimatske promjene, od 1. do 7. lipnja 'Tjedan za budućnost' usmjerit će pozornost na empatiju, odgovornost prema planetu i ljudima, društveni angažman te pametna rješenja koja donose jednostavniji život i bolju budućnost

RTL.hr
27.05.2026 11:45

Tijekom sedam inspirativnih dana, u sklopu inicijative CME Cares te ESG strategije kojoj je tvrtka predana, gledatelje očekuje bogat programski sadržaj na glavnom kanalu RTL-a, specijaliziranom kanalu za djecu, mlade i obitelj RTL Kockica te platformi Voyo. Glavna ideja projekta jest na pozitivan i edukativan način ponuditi motivaciju svima koji biraju održivije navike u svakodnevnom životu.

Tjedan za budućnost
Tjedan za budućnost FOTO: RTL

Kao kompanija koja snažno podržava pozitivne društvene promjene, RTL će tijekom sljedećeg tjedna donositi specijalne reportaže informativnog programa prateći sedam ključnih dnevnih tema: u ponedjeljak, 1. lipnja, na Dan djece fokus će biti na međugeneracijskoj razmjeni i važnim lekcijama koje djeca mogu naučiti od baka i djedova; u utorak, 2. lipnja, istraživat će se pojam 'sezonske prehrane', prednosti održive prehrane te načini kako prepoznati prave domaće proizvode; u srijedu, 3. lipnja, na Svjetski dan bicikla donosimo priče o biciklizmu kao dnevnoj rutini i prednostima gradova po mjeri pješaka; u četvrtak, 4. lipnja, donosimo deset malih navika koje štede vrijeme, novac i energiju kroz pametno i optimizirano upravljanje kućanstvom; petak, 5. lipnja, na Svjetski dan zaštite okoliša posvećen je inkluzivnim ekološkim akcijama, kružnom gospodarstvu i promjenama koje mogu prepoloviti otpad u kućanstvu; u subotu, 6. lipnja, glavna će tema biti održiva poljoprivreda i male promjene koje pojedinci mogu pokrenuti u svom kvartu dok će se u nedjelju, 7. lipnja, projekt zaključiti inspirativnim pričama o ljudima iz susjedstva koji svojim navikama potiho mijenjaju svijet nabolje.

U subotu navečer, 6. lipnja, gledatelji će se na glavnom kanalu moći opustiti uz vrhunski filmski hit 'Dan poslije sutra' (The Day After Tomorrow). Radnja tog uzbudljivog holivudskog spektakla bavi se imaginarnim, ali upozoravajućim scenarijem nastalim nakon stravičnih posljedica nagle promjene Zemljine klime. Kada globalno zatopljenje uzrokuje neslućene vremenske nepogode diljem svijeta, stručnjak za klimu (Dennis Quaid) kreće u opasnu borbu s temperaturama ispod ništice kako bi spasio svog sina (Jake Gyllenhaal), šaljući gledateljima snažnu poruku o važnosti očuvanja našeg planeta.

Dan poslije sutra
Dan poslije sutra FOTO: RTL

RTL Kockica i Voyo nastavljaju svoju misiju obrazovanja najmlađih putem bogate ponude lokalne produkcije. Djeca i roditelji moći će uživati u ekološkim serijalima koji na pristupačan način uče o suživotu s prirodom, počevši od 'Prijatelja planeta', edukativno-zabavnog serijala posvećenog ekologiji i konceptu održivog načina života. Slijede 'Tajne vrta', serijal posvećen hortikulturi koji donosi savjete o uređenju zelenih kutaka i uzgoju vlastitih plodova.

Prijatelji planeta
Prijatelji planeta FOTO: RTL

Cijelu priču zaokružuje 'Zagonetna šuma', koja donosi zabavno istraživanje šumskih tajni i važnosti očuvanja šumskih ekosustava prilagođeno upravo najmlađima. Uz omiljenu lokalnu produkciju, programsku shemu upotpunit će i pažljivo odabrane animirane serije čije teme savršeno odgovaraju porukama ovog zelenog tjedna, pružajući najmlađima pregršt zabave s ekološkim predznakom.

Zagonetna šuma
Zagonetna šuma FOTO: RTL

Uspješnost ovog formata dokazuju i prošlogodišnji rezultati na razini CME grupe, kada su ekološki sadržaji, reportaže i kampanje dosegnule više od 23 milijuna gledatelja na šest televizijskih postaja dok su digitalne platforme zabilježile više od 174 objavljena članka i milijunski doseg na društvenim mrežama. S novim imenom i još širim tematskim okvirom, RTL ponovno dokazuje da male, svakodnevne odluke mogu oblikovati bolju i sigurniju budućnost za sve nas.

Tajne vrta
Tajne vrta FOTO: RTL

'Tjedan za budućnost' na RTL-u traje od 1. do 7. lipnja.

tjedan za budućnost
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