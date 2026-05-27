'Tjedan za budućnost' na RTL-u: Male odluke za pametnije i bolje sutra svih nas!

Tijekom sedam inspirativnih dana, u sklopu inicijative CME Cares te ESG strategije kojoj je tvrtka predana, gledatelje očekuje bogat programski sadržaj na glavnom kanalu RTL-a, specijaliziranom kanalu za djecu, mlade i obitelj RTL Kockica te platformi Voyo . Glavna ideja projekta jest na pozitivan i edukativan način ponuditi motivaciju svima koji biraju održivije navike u svakodnevnom životu.

Kao kompanija koja snažno podržava pozitivne društvene promjene, RTL će tijekom sljedećeg tjedna donositi specijalne reportaže informativnog programa prateći sedam ključnih dnevnih tema: u ponedjeljak, 1. lipnja, na Dan djece fokus će biti na međugeneracijskoj razmjeni i važnim lekcijama koje djeca mogu naučiti od baka i djedova; u utorak, 2. lipnja, istraživat će se pojam 'sezonske prehrane', prednosti održive prehrane te načini kako prepoznati prave domaće proizvode; u srijedu, 3. lipnja, na Svjetski dan bicikla donosimo priče o biciklizmu kao dnevnoj rutini i prednostima gradova po mjeri pješaka; u četvrtak, 4. lipnja, donosimo deset malih navika koje štede vrijeme, novac i energiju kroz pametno i optimizirano upravljanje kućanstvom; petak, 5. lipnja, na Svjetski dan zaštite okoliša posvećen je inkluzivnim ekološkim akcijama, kružnom gospodarstvu i promjenama koje mogu prepoloviti otpad u kućanstvu; u subotu, 6. lipnja, glavna će tema biti održiva poljoprivreda i male promjene koje pojedinci mogu pokrenuti u svom kvartu dok će se u nedjelju, 7. lipnja, projekt zaključiti inspirativnim pričama o ljudima iz susjedstva koji svojim navikama potiho mijenjaju svijet nabolje.

U subotu navečer, 6. lipnja, gledatelji će se na glavnom kanalu moći opustiti uz vrhunski filmski hit 'Dan poslije sutra' (The Day After Tomorrow). Radnja tog uzbudljivog holivudskog spektakla bavi se imaginarnim, ali upozoravajućim scenarijem nastalim nakon stravičnih posljedica nagle promjene Zemljine klime. Kada globalno zatopljenje uzrokuje neslućene vremenske nepogode diljem svijeta, stručnjak za klimu (Dennis Quaid) kreće u opasnu borbu s temperaturama ispod ništice kako bi spasio svog sina (Jake Gyllenhaal), šaljući gledateljima snažnu poruku o važnosti očuvanja našeg planeta.