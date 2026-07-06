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Tko je Isabel? Nakon povijesne pobjede nad Brazilom, svi pričaju o samozatajnoj djevojci Erlinga Haalanda

Norveška nogometna reprezentacija ostvarila je povijesni uspjeh izbacivši moćni Brazil sa Svjetskog prvenstva, a u središtu pozornosti ponovno je nevjerojatni Erling Braut Haaland

RTL.hr
06.07.2026 17:00

Dok na terenu Erling Braut Haaland djeluje nezaustavljivo i ruši rekorde, izvan njega norveški strijelac vodi vrlo miran i stabilan privatan život koji uspješno skriva od očiju javnosti.

Mnoge obožavatelje stoga zanima tko je djevojka koja stoji iza uspjeha jednog od najboljih napadača današnjice.

Erling Braut Haaland i Isabel Haugseng Johansen
Erling Braut Haaland i Isabel Haugseng Johansen FOTO: Instagram

Ljubav iz djetinjstva i obiteljski život

Za razliku od mnogih nogometnih zvijezda koje se viđaju s poznatim influencericama, Haaland je ostao vjeran svojim korijenima. Njegovo srce već godinama pripada samozatajnoj Isabel Haugseng Johansen.

Par se upoznao još u Norveškoj, davno prije nego što je Erling stekao svjetsku slavu, a spojila ih je zajednička ljubav prema nogometu. Mediji su ih intenzivnije počeli povezivati 2021. godine, a u prosincu 2024. njihova je veza okrunjena rođenjem sina. Isabel se rijetko pojavljuje u javnosti i ne puni stupce skandalima, a njezina podrška u pozadini pokazala se ključnom za Haalandov fokus na terenu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Kako izgleda donošenje odluka teških stotine milijuna eura?

Put do statusa najtraženijeg napadača Europe bio je prepun teških i prijelomnih trenutaka. Kako uistinu izgleda život nogometne zvijezde u trenucima kada mu istječe ugovor, a za njegov se potpis bore klubovi poput Real Madrida i Manchester Cityja? Tko u tim trenucima ima zadnju riječ - obitelj, agenti ili sam igrač?

Upravo te odgovore, kao i ekskluzivan uvid u Haalandov najuži krug, donosi izvrsna dokumentarna serija 'Haaland: Velika odluka', koja je stigla na platformu Voyo.

'Haaland: Velika odluka'
'Haaland: Velika odluka' FOTO: Voyo

Ovaj sportski dokumentarac prati norveškog strijelca u proljeće 2022. godine, u ključnim trenucima donošenja odluke o transferu o kojem je pričao cijeli svijet. Kroz ekskluzivan pristup njegovoj obitelji i ljudima iza kulisa, gledatelji mogu vidjeti kako se zapravo bira sljedeći korak u karijeri kada te želi čitava Europa.

Dok se još sliježu dojmovi nakon velike pobjede Norveške, idealan je trenutak da zavirite u pozadinu ovog nogometnog fenomena. Dokumentarni film 'Haaland: Velika odluka' možete pogledati odmah, ekskluzivno na platformi Voyo.

Erling Braut Haaland Isabel Haugseng Johansen
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