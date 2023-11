Tomislav Jelinčić vodio je prve vijesti na RTL-u: 'Sve me manje prepoznaju po stasu, a sve više po glasu'

Voditelj i urednik Tomislav Jelinčić na RTL-u je od prvog dana, a upravo je on taj koji je vodio prve vijesti. Tomislav nam je otkrio kako je to izgledalo iza kulisa prije čak 19 godina, što se otad promijenilo, ali i koliko se on promijenio.

Danas je Svjetski dan televizije. Kako ćete ga proslaviti?

Slavlje je počelo već na jutarnjem kolegiju redakcije u 9.30, nastavljam slaviti pred kamerama u našem dnevnom pregledu vijesti u 16.30, a šlag na tortu današnjeg tuluma je sjedanje u stolac središnje informativne emisije RTL-a Danas s Anom Brdarić Boljat pa pozivam čitatelje da od 19 sati tulumarimo zajedno. A šampanjac i torta sutra. Malo sutra.

Vodili ste prve vijesti na RTL-u u Hrvatskoj. Kako je izgledalo njihovo emitiranje? Čega se sjećate od tog dana?

Bio je to dan za koji smo živjeli, pripremali se mjesecima, brusili i najmanje sitnice jer smo znali da su očekivanja od velikog RTL-a koji stiže u Hrvatsku bila ogromna. I to smo već u prvim danima i dokazali, doveli neke nove boje televizije, jednu novu energiju i kvalitetu slike i reportaža u informativni eter Hrvatske koji i dalje iz dana u dan usavršavamo.

Koliko se razlikuje vaša priprema za vođenje vijesti otada i danas?

Zbog razvoja tehnologije je sve puno brže, ali se ne mijenja način na koji u domove ljudi donosimo stvarnost koja nas okružuje. Iz dana u dan sa suvoditeljicama Anom, Damirom i Ivanom i kolegom Adrianom radimo na tome da prezentacija rada naše vrijedne informativne redakcije bude što pitkija, zanimljivija, britkija i sadržajnija.

Iza sebe imate više od 19 godina rada na RTL-u. Kako biste opisali to impresivno razdoblje?

Doba ponosa i slave, uspona i padova, truda, rada, smijeha, nerviranja i uživanja.