Tomislav Jelinčić za RTL.hr prisjetio se svojih školskih dana: 'Bio sam sramežljiv, a takav sam i ostao'

Voditelj informativne emisije RTL Danas Tomislav Jelinčić za RTL.hr se prisjetio svojih školskih dana i otkrio koji mu je predmet bio najdraži, no koji i najgori.

Taj me period naučio da uvijek provjerim jesam li u torbu stavio papuče, a tako ću biti siguran da sam ponio i torbu.

Često sam u školu zaboravljao papuče koje smo morali nositi kući, a jednom sam zaboravio i školsku torbu. Mene je to zabavljalo.

Jesam, htio sam postati automehaničar ili frizer. I eto me diplomirani novinar i akademski redatelj.

Onako koliko to klipani moje dobi znaju biti.

Koji biste savjet dali sada sebi u toj dobi?

Uživaj, ne brini se, bit će dobro kako god završi.

Slažete li se s onom izrekom: 'Od kolijevke do groba najljepše je đačko doba'?

Pitajte me to u mirovini. I sad mi je skroz ok.