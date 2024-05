Trud, rad i upornost! Stiže show s pravim vrijednostima – 'Farma' otvara vrata na RTL-u i nudi priliku za osvajanjem do 50 tisuća eura

Već više od 20 godina 'Farma' osvaja gledatelje, i to u više od 50 zemalja diljem svijeta. Prilika za pomicanje vlastitih granica stiže i na RTL. Zasićeni ste užurbanog života u gradu? Možete izdržati nekoliko mjeseci bez društvenih mreža? Želite vidjeti kako je to kada sami ubirete plodove svog rada? Znate kako surađivati s prirodom, ljudima i životinjama? Povratak tradicionalnim vrijednostima – i to na suvremenom imanju sprema se za sve koji će prihvatiti izazov i prijaviti se na 'Farmu'