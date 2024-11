U Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce stiglo novo vozilo

Svaki projekt čiji je cilj pomoći onima kojima je najpotrebnije ima moju punu podršku. Udruga RTL pomaže djeci" od svojih početaka radi upravo to – brine se da najmlađi i najugroženiji u društvu dobiju potrebnu njegu, skrb ili opremu koja će im olakšati život ili liječenje. Veseli me što su to prepoznali i u Melemu i dm-u te što su odlučili da dio prihoda od prodaje posebno dizajnirane kolekcije Budi Melem" doniraju za nabavu automobila za Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor" iz Selca koji se brine o djeci bez adekvatne roditeljske skrbi", istaknula je Marijana Batinić, ambasadorica udruge RTL pomaže djeci".

Velika zahvala humanitarnoj udruzi RTL pomaže djeci" i zakladi Budi Melem", odnosno svim ljudima koji su kupovali proizvode", zaključio je ravnatelj Sečen.

Kao i u dosadašnjim projektima, i ovaj ste put najvažniju ulogu imali vi, naši gledatelji, koji godinama nesebično donirate sredstva za najmlađe i najranjivije. Hvala svakome od vas tko je kupnjom Melem proizvoda sudjelovao u ostvarenju misije Centra Izvor Selce – kupnjom specijalne kolekcije Melem proizvoda, osigurati da nijedno dijete ne osjeti razliku u kvaliteti života u odnosu na svoje vršnjake.