U novim epizodama emisije 'Djeca kuhaju' maštovita jela spremat će i omiljena Paulina P.

A među malenim kreativcima koji će u novim epizodama pripremati svoje maštovite, šarene i ukusne tanjure je i 12-godišnja Katja Matković, poznatija po ulozi Pauline P. iz istoimenog velikog filmskog hita koji je prošle godine osvojio gledatelje svih generacija.

Od tada me prepoznaju djeca i, naravno, roditelji djece koja su gledala film. Uglavnom se žele slikati sa mnom. Ovi maleni su jako uzbuđeni kad me vide pa mi je to baš simpatično. Nije mi se život baš puno promijenio, i dalje moram u školu i pisati zadaće, nisam kao neka slavna zvijezda pa da su me poštedjeli obaveza, ha-ha! Puno sam putovala, upoznala zanimljive ljude i to mi je nešto najdraže što mi je film donio", s osmijehom priča mlada glumica koja već sprema i nove projekte – nastavak avantura Pauline P., ali i sinkronizaciju stranog filma u kojem će glas posuditi glavnome liku.