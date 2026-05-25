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UEFA European Under-17 Championship 2026

Gdje i kada gledati prvu utakmicu mini Vatrenih na Euru?

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina danas otvara u ponedjeljak nastup na Europskom prvenstvu (UEFA European Under-17 Championship 2026) u Estoniji, a prvi suparnik mini Vatrenima bit će jaka Belgija. Susret se igra u Rakvereu s početkom u 13.30 sati po našem vremenu

RTL.hr
25.05.2026 09:20

Hrvatska U17 reprezentacija igra u Skupini A Europskog prvenstva U17 u Estoniji zajedno sa Španjolskom, Belgijom i domaćinom Estonijom.

Raspored utakmica Hrvatske U17 (po hrvatskom vremenu):

- 25. svibnja 2026.Hrvatska – Belgija - 13.30 Rakvere linnastaadion.

- 28. svibnja 2026.Estonija – Hrvatska 16.00 Lilleküla stadion, Tallinn

- 31. svibnja 2026.Španjolska – Hrvatska 13.30 Rakvere linnastaadion

Sve utakmice gledajte na RTL-u 2 i Voyo

Izabranici hrvatskog izbornika Marijana Budimira turnir otvaraju u skupini A, u kojoj se još nalaze domaćin Estonija i Španjolska. Upravo će utakmica protiv Belgije biti važan test ambicija Hrvatske na turniru na kojem nastupa osam najboljih europskih reprezentacija u ovom uzrastu.Ljubitelji nogometa u Hrvatskoj utakmicu će moći pratiti putem RTL-a 2 i platforme Voyo.

UEFA under 17
UEFA under 17 FOTO: Voyo

"Skautirali smo Belgiju. Pogledali smo dosta njihovih utakmica, to je jedna jako, jako dobra reprezentacija, dobro izbalansirana sa jako dobrim krilima, sa odličnom veznom linijom, sa odlična dva stopera. Uglavnom kompletna ekipa koja je imala sve pobjede u kvalifikacijskom ciklusu. To sve kaže o njihovoj snazi", kazao je u opsežnom intervjuu za Net.hr Marijan Budimir.

"Bitno je započeti turnir sa dobrim rezultatom. Međutim, nije bitna samo prva utakmica, nije najbitnija samo ta utakmica protiv Belgije. Bitne su sve utakmice, jednako tako da se za svaku utakmicu treba posebno dobro spremiti", naglasio je Marijan Budimir.

Čitav intervju pročitajte na Net.hr-u.

Europsko prvenstvo U-17 održava se od 25. svibnja do 7. lipnja u Tallinnu i Rakvereu, a plasman u polufinale izborit će po dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine.

uefa voyo
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