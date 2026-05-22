RTL osigurao prijenos svih utakmica! Uz Hrvatsku na UEFA Europskim prvenstvima U-17 i U-19

Plasmanom na UEFA U-17 2026 u Estoniji, mlada hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je izniman uspjeh, no najveća uzbuđenja tek nas očekuju! Nogometna euforija koja kreće u lipnju, započinje na RTL2 i platformi Voyo u svibnju prijenosima utakmica naše U-17 reprezentacije iz Estonije, gdje će se od 25. svibnja do 7. lipnja održati Europsko prvenstvo koje okuplja osam reprezentacija do 17 godina podijeljenih u dvije skupine. Hrvatska se nalazi u skupini A te će protiv domaćina Estonije, Belgije i bivšeg prvaka Španjolske tražiti put u polufinale i finale!

Stjecanjem prava na UEFA Europsko prvenstvo do 17 godina 2026. (UEFA U-17 2026) i UEFA Europsko prvenstvo do 19 godina 2026. (UEFA U-19 2026), RTL i Voyo postaju dom budućih nogometnih zvijezda. Mladi igrači koji danas oblače reprezentativne dresove već sutra će puniti najveće europske stadione – a naši gledatelji bit će u prvom redu od samog početka te priče. Ovo je još jedan korak u našoj misiji da hrvatskoj publici donosimo vrhunski sportski sadržaj i pratimo nogomet ondje gdje se piše njegova budućnost", izjavio je Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja CME Adria.

U skupini B igraju Crna Gora, Francuska, Italija i Danska, a po dvije reprezentacije iz svake skupine plasirat će s u polufinale. Hrvatska završni turnir europskog prvenstva započinje u ponedjeljak, 25. svibnja od 13.30 sati, dok nas u četvrtak, 28. svibnja čeka utakmica protiv Estonije te u nedjelju, 31. svibnja protiv Španjolske. Iako na završnom turniru prvenstva nema aktualnog prvaka Portugala, koji se kroz kvalifikacije nije uspio plasirati, uz Hrvatsku je tu još sedam najboljih U17 reprezentacija Starog kontinenta, među kojima su po prvi put Estonija i Crna Gora.

Europskom prvenstvu prethodile su sjajne igre Hrvatske U-17 reprezentacije i osvajanje prvog mjesta na mini-turniru u Poljskoj u okviru kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Hrvatska reprezentacija time je postigla uspjeh koji joj također jamči igranje u završnici Svjetskog prvenstva u Kataru u studenome ove godine. Najboljim hrvatskim igračima iz domaćih klubova na nadolazećem Europskom prvenstvu u Estoniji pridružio se je mladi talent hrvatskih korijena iz Bayerna, 16-godišnji obrambeni igrač, Filip Pavić, koji će Hrvatsku sigurno učiniti još jačom i sigurnijom, a tu su još i povratnici Josip Pandurić iz Hajduka te Ivan Paunović iz Dinama, koji uz vodstvo izbornika Marijana Budimira kreću prema velikom rezultatu.

Budimo uz hrvatsku nacionalnu vrstu na putu do još jednog velikog uspjeha od 25. svibnja na platformi Voyo i RTL2!