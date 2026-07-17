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Umrla Brenda Fricker (81), glumica koju pamtimo po kultnoj ulozi u 'Sam u kući 2'

Irska glumačka legenda Brenda Fricker, dobitnica Oscara i mnogima poznata po ulozi žene s golubovima iz filma 'Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku', preminula je u 81. godini života

RTL.hr
17.07.2026 15:59

 Tužnu vijest potvrdio je njezin agent Phil Belfield, koji se od glumice oprostio emotivnim riječima.

Nikada više nećemo vidjeti nekoga poput nje. Svijet je njezinim odlaskom postao siromašniji. Bila mi je čast poznavati je, voljeti je i surađivati s njom, a zauvijek će ostati u mom srcu i srcima brojnih obožavatelja diljem svijeta", poručio je njezin agent.

Sam u kući 2
Sam u kući 2 FOTO: RTL

Fricker iza sebe ostavlja impresivnu karijeru dugu više od 60 godina tijekom koje je postala jedna od najcjenjenijih irskih glumica. Povijest je ispisala 1990. godine kada je za ulogu u filmu Moje lijevo stopalo" osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu, čime je postala prva Irkinja kojoj je pripala ta prestižna nagrada.

Široj publici ostala je poznata po brojnim filmskim ulogama, među kojima se posebno ističe ona tajanstvene žene s golubovima u filmu 'Sam u kući 2', gdje je ostvarila nezaboravnu scenu s Kevinom McCallisterom kojeg je glumio Macaulay Culkin. Glumila je i u filmu Polje", kao i u popularnoj britanskoj seriji Casualty", u kojoj je utjelovila medicinsku sestru Megan Roach.

Sam u kući 2
Sam u kući 2 FOTO: RTL

Njezin doprinos irskoj kulturi i umjetnosti prepoznat je i ove godine kada je Gradsko vijeće Dublina najavilo da će joj dodijeliti Orden slobode Dublina, jedno od najvećih gradskih priznanja.

Brenda Fricker sam u kući 2
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